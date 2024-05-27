Россиянкам посоветовали варианты простого летнего макияжа Визажист Никитина: простой летний макияж можно сделать всего одной помадой

Чтобы сделать простой летний макияж, можно воспользоваться всего одним средством, например, помадой, рассказала в беседе с «Москвой 24» визажист Александра Никитина. По ее словам, макияж также можно сделать яркими тенями.

Например, стоит использовать помаду холодного розового оттенка. Нанести ее на щеки и губы, а затем растушевать пальцами или спонжем. Потом взять тонкую кисточку и этой же помадой нарисовать стрелки на глазах. Правда с этим приемом надо быть осторожнее аллергикам и девушкам с чувствительной кожей, — объяснила эксперт.

Визажист отметила, что таким же способом можно использовать яркие тени, однако перед их нанесением лучше воспользоваться консилером или тональным кремом, чтобы тени легли плотно, а цвет был насыщеннее. Также их можно использовать в качестве румян и подводки. Чтобы завершить такой макияж, рекомендуется нанести на губы обычный прозрачный блеск или близкую по оттенку к теням помаду.

А вот самый необычный вариант летнего макияжа получится, если прокрасить яркими тенями не верхнее, а нижнее веко. Но делать это важно кисточкой или хотя бы ватной палочкой — просто растушевать пальцами аккуратно не получится, — добавила Никитина.

Ранее визажист Евгения Феоктистова рассказала, чтобы выбрать идеальный цвет помады, нужно учитывать особенности каждого оттенка, например, помада цвета благородной фуксии придает лицу свежести. По ее словам, также стоит обратить внимание на базовые варианты серовато-розового оттенка.