Россиянкам рассказали, как выбрать идеальный цвет помады Визажист Феоктистова: помада цвета благородной фуксии придаст лицу свежесть

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Чтобы выбрать идеальный цвет помады, нужно учитывать особенности каждого оттенка, например, помада цвета благородной фуксии придает лицу свежести, рассказала в беседе с «Москвой 24» визажист Евгения Феоктистова. По ее словам, также стоит обратить внимание на базовые варианты серовато-розового оттенка.

Также при выборе надо учитывать, что чем темнее помада, тем белее кажется улыбка на контрасте. В свою очередь, людям с загорелой кожей отлично подойдет помада коралловых тонов, а благородные оттенки фуксии способны освежать и придавать молодости лицу, — объяснила эксперт.

Визажист отметила, что если хочется найти красную помаду, то лучше выбирать цвет с холодным подтоном, поскольку он подходит почти всем. Следует быть аккуратнее, выбирая помаду морковного цвета, так как она может добавить желтизны зубам. Тоже самое касается коричневой с желтым подтоном помады, лучше выбирать оттенки слегка розовые или персиковые.

Ранее бьюти-эксперт Рия Горбунова предупредила, что просроченная помада при использовании может вызвать инфицирование кожи, так как на ней содержится большое количество бактерий. Она отметила, что часто побочным эффектом является аллергическая реакция: раздражение, зуд, покраснение и шелушение губ.