Бьюти-эксперт предупредила о вреде просроченной помады Бьюти-эксперт Горбунова: просроченная помада может вызвать инфицирование кожи

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Просроченная помада при использовании может вызвать инфицирование кожи, так как на ней содержится большое количество бактерий, предупредила бьюти-эксперт Рия Горбунова. В разговоре с aif.ru она отметила, что часто побочным эффектом является аллергическая реакция: раздражение, зуд, покраснение и шелушение губ.

Как уточнила эксперт, продукт с истекшим сроком годности может вызвать хейлит — заболевание, при котором образуются глубокие трещины и отслаивается кожа. Если на губах есть ранки, через них с просроченной помады в организм может попасть инфекция. Это чревато тошнотой, неприятным привкусом во рту и покраснениями на других участках кожи.

Горбунова призвала не пользоваться советами из интернета по продлению срока годности помады. Такие лайфхаки могут только сильнее навредить здоровью. Она посоветовала покупать косметические средства небольшого размера, чтобы успевать их использовать.

Бьюти-эксперт ранее рассказала, что использование просроченной пудры грозит возникновением прыщей и покраснений кожи. Горбунова также уточнила, что косметическое средство с истекшим сроком годности может вызвать неприятные ощущения при нанесении.