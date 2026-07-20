Сбор клубники, малины и голубики в Подмосковье: где нанять сезонных рабочих

Когда июльское солнце хорошенько прогревает землю, в подмосковных садах и на фермах начинается самая горячая пора — сбор ягод. Клубника, малина, смородина, вишня, а ближе к августу и голубика с черникой одна за другой просятся в корзины. Для владельцев больших участков и фермерских хозяйств это время, когда без помощников просто не обойтись. Своими силами урожай не спасти — ягоды перезреют и пропадут. Как же найти надежных сезонных рабочих в Подмосковье, законно их оформить и не остаться в убытке?

Какие ягоды собирают в июле — августе в МО

Самый разгар лета в Подмосковье — это время клубники, малины и вишни. В начале июля в хозяйствах стартует сбор вишни и черной смородины. Чуть позже, в середине июля, подоспевает малина, а за ней и голубика. В некоторых питомниках голубику начинают собирать в июле и продолжают до конца лета. Если в лесах повезет, можно найти и дикую чернику, которая в этом году из-за влажной погоды созрела на две недели раньше обычного. Так что работы на ягодных полях и в лесах хватит всем желающим.

Где искать сезонных рабочих: платформы, агентства, объявления

Найти людей на сбор ягод в Подмосковье сегодня проще, чем кажется. Главное — знать, где искать. Многие крупные хозяйства ежегодно набирают сезонных работников. Кто-то приезжает туда за клубникой уже не первый год и знает дорогу. Обычно предприятия сами сообщают о начале набора через местные газеты, радио или свои сайты. Некоторые даже организуют доставку до полей.

Если вы частник или у вас небольшое фермерское хозяйство, искать людей можно через интернет-площадки, где публикуют объявления о работе. Также хорошо работают объявления в соцсетях и местных группах. Многие дачники находят помощников сарафанным радио — через соседей и знакомых. Есть и агентства по подбору персонала, но их услуги стоят денег, так что для небольшого объема работы этот вариант вряд ли подойдет. Не стоит забывать и о студентах, которые на летних каникулах ищут подработку.

Где искать сезонных рабочих: платформы, агентства, объявления Фото: Shutterstock/FOTODOM

Легальное оформление: как нанять работника по закону

Это самый важный и, к сожалению, самый сложный вопрос. Чтобы не иметь проблем с трудовой инспекцией, нанимать сезонного работника нужно правильно. Если вы фермер или предприниматель, есть два основных законных пути.

Первый и самый надежный — заключить срочный трудовой договор о сезонной работе. В Трудовом кодексе сказано, что сезонными признаются работы, которые в силу климатических условий выполняются не больше шести месяцев в году. Сбор урожая как раз под это определение подходит. В договоре обязательно нужно указать срок его действия и прямо написать, что работа носит сезонный характер. Если этого не сделать, суд может признать договор бессрочным, и тогда уволить работника после сбора урожая будет проблематично. Для сезонных работников есть свои особенности: испытательный срок не может быть больше двух недель, отпуск считается из расчета два рабочих дня за каждый месяц работы, а об увольнении из-за сокращения штата работодатель обязан предупредить за семь дней.

Второй способ — заключить договор гражданско-правового характера (ГПХ), например договор подряда или оказания услуг. Но здесь есть риск: если налоговая или трудовая инспекция решит, что отношения выглядят как трудовые, договор могут переквалифицировать, и это грозит штрафами. Поэтому трудовой договор — вариант надежнее и прозрачнее.

Что касается частных лиц — дачников, которые просто нанимают помощника на пару дней, для разового сбора ягод на собственном участке официальное оформление чаще всего не требуется, так как это не предпринимательская деятельность. Но если вы нанимаете людей регулярно и платите им деньги, лучше все-таки оформить отношения договором ГПХ, чтобы избежать вопросов.

Сколько платят сборщикам ягод в 2026 году

Заработок сборщика ягод зависит от того, сколько он соберет. Чаще всего платят сдельно — за каждый килограмм. В среднем по Подмосковью цена за 1 кг клубники или малины составляет от 50 до 100 руб. В день опытный сборщик может заработать от 3000 до 5000 руб. За месяц, по данным кадровых сервисов, хороший сборщик может получить 75–85 тыс. руб. Иногда работодатели предлагают необычные условия, например рассчитаться не деньгами, а частью собранного урожая. Есть и рекорды: один житель Балашихи за два часа собрал черники на 7000 рублей.

Как организовать питание и проживание для сезонных рабочих

Если вы нанимаете людей из других городов, придется подумать о том, где они будут жить и что есть. Многие фермерские хозяйства практикуют вахтовый метод: предоставляют рабочим жилье (обычно это бытовки или домики) и горячее питание. Условия, конечно, не курортные, но для трудового сезона их вполне достаточно. Если рабочие живут на полях, завтрак, обед и ужин обычно входят в условия найма. Некоторые работодатели идут дальше и даже компенсируют расходы на медицинскую книжку, если она нужна для работы. Если же вы нанимаете местных жителей, вопросов с проживанием не возникает — они будут возвращаться домой после смены.

Какие ягоды собирают в июле — августе в МО Фото: Shutterstock/FOTODOM

Частые ошибки при найме и как их избежать

Самые распространенные ошибки при найме сезонных рабочих происходят из-за незнания или попытки сэкономить на оформлении. Не берите работников втемную, без договора. Это нарушение, за которое могут оштрафовать, и, если произойдет несчастный случай, вся ответственность ляжет на вас. Выплачивайте зарплату вовремя и белыми деньгами, чтобы не было обид и претензий. И еще один важный момент: в трудовом договоре обязательно четко пропишите, что работа является сезонной, и укажите срок ее окончания. Если этого не сделать, уволить работника по окончании сезона будет непросто — он может потребовать, чтобы его оставили на постоянную работу. И, конечно, не заставляйте людей работать в сильную жару без перерывов на отдых и воду — это и негуманно, скажется на качестве работы и может привести к несчастным случаям.

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