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18 июля 2026 в 15:06

Нашествие испанских слизней: как победить редкого скользкого врага на даче

Чем опасны испанские слизни? Чем опасны испанские слизни? Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Настоящее бедствие настигло российские огороды: регионы нашей страны заполонили редкие вредители — испанские слизни. Этот инвазивный вид, происходящий с Пиренейского полуострова, попал к нам относительно недавно вместе с импортным посадочным материалом и грунтом. Сегодня гигантские рыжие моллюски массово встречаются в Московской, Ленинградской, Тверской и соседних областях Центральной России. Для наших широт эти испанские слизни — историческая редкость, ведь местный суровый климат раньше сдерживал их популяцию. Однако высокая влажность и мягкие зимы привели к тому, что их нашествие на грядки отечественных садоводов превратилось в настоящую проблему, требующую немедленного поиска эффективного средства от слизней.

Чем опасны испанские слизни?

Главная опасность кроется в прожорливости и плодовитости этих существ. Они буквально под корень уничтожают посадки: выедают сочные листья салата, портят капусту, клубнику, кабачки и корнеплоды, оставляя после себя лишь липкие следы и объедки. Кроме того, моллюски переносят опасные инфекции и паразитов. Ситуация осложняется биологической особенностью вредителя: в наших краях у них нет естественных врагов, например птиц или ежей, которые их склевали бы или съели, так как местная фауна избегает их из-за едкой, токсичной слизи. В результате слизни размножаются очень активно, откладывая сотни яиц за сезон, и, если вовремя не подобрать рабочее средство от слизней, можно полностью лишиться урожая.

Как победить скользкого врага: механические и барьерные методы

Для защиты посадок от испанских слизней придется комбинировать несколько подходов, чтобы перекрыть вредителям доступ к растениям:

  • Ручной сбор: осматривайте влажные места, пространство под досками и крупными листьями рано утром или после дождя, обязательно собирая моллюсков в перчатках.
  • Создание защитных барьеров: окружите грядки полосами из крупного песка, толченой яичной скорлупы, гравия или кофейной гущи, так как нежная подошва вредителя не переносит острых и сухих поверхностей.
  • Осушение и прополка: регулярно выкашивайте сорняки вокруг огорода и убирайте с участка кучи строительного мусора, лишая моллюсков привычных дневных укрытий.

Нашествие испанских слизней: как победить редкого скользкого врага на даче Нашествие испанских слизней: как победить редкого скользкого врага на даче Фото: Shutterstock/FOTODOM

Народные рецепты и ловушки: экологичные способы защиты

Если барьеры от слизней не помогают, можно использовать простые и безопасные для почвы приманки, сделанные своими руками:
  • Пивные ловушки: вкопайте в землю небольшие емкости на уровне почвы и заполните их темным пивом или перебродившим компотом, аромат которых притягивает моллюсков.
  • Укрытия-приманки: разложите между грядками влажные куски картона, старые доски или крупные листья лопуха, а днем просто соберите спрятавшихся там особей.
  • Опудривание золой: посыпьте землю вокруг ценных культур чистой древесной золой или гашеной известью, которые служат отличным отпугивающим фактором.

Победить этого скользкого чужеземца непросто, но при должной настойчивости вполне возможно. Главное — действовать системно, не опускать руки и регулярно защищать свои посадки. Берегите свой труд, заботьтесь о земле, и пусть ваши грядки радуют вас богатым и здоровым урожаем!

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