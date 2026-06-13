Кабачки и тыква: как получить урожай и осчастливить всех соседей и друзей

Как посадить кабачки и тыкву в открытый грунт в июне

Кабачки и тыква: как получить урожай и осчастливить всех соседей и друзей

Каждую осень в садоводческих чатах оживает один и тот же народный обычай: люди с улыбкой и едва скрываемой паникой раздают кабачки всем желающим — и незнакомцам у подъезда, и коллегам в офисе, и случайным прохожим. Шутки про «оставил кабачок соседу и убежал» — это целый жанр. Но за этим веселым осенним изобилием стоит июньский труд: именно летом кабачки и тыква в открытом грунте набирают силу, и от того, как вы за ними ухаживаете, зависит, будет ли вам что раздавать.

Кабачки — настоящая находка для огородника. Они содержат калий, витамины С и группы В, легко усваиваются, подходят для детского и диетического питания. Калорийность всего около 24 ккал на 100 граммов. При этом кабачки в открытом грунте неприхотливы: они быстро растут, мало болеют при правильном уходе и дают урожай уже через 45–55 дней после посева.

Тыква не менее ценна: богата бета-каротином, магнием и клетчаткой, укрепляет иммунитет и хорошо хранится до весны. Ее также несложно вырастить — тыква засухоустойчива, любит солнце и простит вам редкий полив лучше, чем многие другие культуры.

Чтобы осенью было что раздавать штук по десять в одни руки, начнем с правильной посадки.

Кабачки и тыква в открытом грунте в июне: подкормка, полив и защита от мучнистой росы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как посадить кабачки и тыкву в открытый грунт в июне

Июнь — отличное время для посева: почва уже прогрелась до +12–15 °C, что достаточно для кабачков, и до +14–16 °C — для тыквы. Высевать в холодную землю бессмысленно: семена сгниют.

Подготовка лунки: выкопайте ямку глубиной 5–7 см, внесите горсть перегноя и немного золы, полейте теплой водой. Посев семян: кабачки сеют по 2–3 семени в лунку на глубину 3–4 см, тыкву — на 5–6 см; после появления всходов оставьте один самый крепкий росток. Расстояние: между кабачками — 60–70 см, между тыквами — 100–120 см, они любят простор. Способ посадки: можно сеять прямо в грунт или высаживать рассадой в возрасте 20–25 дней — так урожай придет раньше на 1–2 недели.

Хорошие сорта кабачков: Цукеша, Искандер, Аэронавт; а тыквы: Мускатная, Херсонская, Крошка.

Полив, подкормка и защита от мучнистой росы

Уход за кабачками и тыквой в июне несложен, но регулярен. Вот что важно:

Полив: поливайте раз в 5–7 дней, но обильно — по 10–15 литров под куст теплой водой (не ниже +18 °C). Холодная вода провоцирует болезни. Лейте под корень, не на листья.

Первая подкормка: через 2 недели после посадки внесите настой коровяка (1:10) или раствор мочевины — 1 столовая ложка на 10 литров воды, по 0,5 литра под куст.

Вторая подкормка: в период цветения дайте фосфорно-калийное удобрение — например, суперфосфат и сульфат калия по 1 ст. л. на 10 л воды. Это усиливает завязывание плодов.

Мучнистая роса: белый налет на листьях — главный враг в конце июня. Опрыскивайте кусты раствором соды — 1 ст. л. пищевой соды + несколько капель жидкого мыла на 5 л воды. Помогает и раствор молочной сыворотки (1:9 с водой). Химические фунгициды — крайняя мера; обрабатывайте ими не позже чем за 3 недели до сбора урожая.

Рыхление: после каждого полива аккуратно рыхлите почву вокруг куста — это улучшает аэрацию корней.

Кабачки и тыква: как получить урожай и осчастливить всех соседей и друзей Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вложите в июнь немного заботы, и к августу у вас будет полный огород добра. Кабачки и тыква отблагодарят сторицей — урожаем, которого хватит и семье, и друзьям, и случайным счастливчикам у подъезда.

Ранее мы рассказывали, как ухаживать за пионами в июне, чтобы они цвели до середины осени.