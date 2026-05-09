Посевной календарь на весну — лето 2026 года для огородников

Посевной календарь на весну — лето 2026 года: таблица благоприятных дней
Растения — живые существа, которые чутко реагируют на все, что происходит вокруг них: на состав почвы, тепло, влагу и даже на то, что творится высоко над нашими головами — на небосводе. Луна — один из таких внешних факторов, и ее циклы способны ощутимо сказаться на том, как быстро взойдут семена, насколько крепкой вырастет рассада и каким богатым окажется урожай в итоге. Понимая, когда лунное влияние работает на вас, а когда — против, можно грамотно выстроить весь огородный сезон. Именно этой цели служит лунный посевной календарь, появившийся задолго до нынешнего поколения садоводов. В этом материале собраны благоприятные дни для посадок в 2026 году: удобный посевной календарь на 2026-й, оформленный в удобную таблицу, которую можно сохранить в телефон, и пояснения по каждому месяцу — чтобы вы ничего не упустили.

Как пользоваться лунным календарем: фазы Луны и влияние на растения

Продолжительность полного цикла смены лунных фаз составляет примерно 29,5 дня, при этом выделяют четыре основных этапа. В зависимости от стадии движение питательных веществ и жидкости внутри растительного организма меняется: они направляются либо к верхней части (листва, завязи, плоды), либо к корневой системе.

Новолуние. В этот момент жизненные соки концентрируются в корнях, а вся активность замирает. Проводить посев или пикировку в такой период бессмысленно — растение все равно не тронется в рост, а силы будут потрачены впустую. Дачник этого может и не знать, имея под рукой календарь с посевами на 2026 год.

Растущая Луна (первая четверть). Здесь потоки устремляются вверх, питая стебли и листья. Это идеальное окно для высадки томатов, огурцов, кабачков, перцев, различных трав и однолетних декоративных культур.

Полнолуние (четверть вторая). Наступает пик биохимической активности. Однако проводить посадки именно в эту фазу не рекомендуется: перевозбужденные сеянцы хуже укореняются и показывают слабую приживаемость.

Третья четверть (убывающая Луна) — соки снова тянутся к корням. Лучшее время для моркови, свеклы, редиса, картофеля, а также луковичных цветов.

  • Интересный факт: биолог Мария Тун из Германии посвятила изучению влияния лунных ритмов на растения свыше трех десятков лет. По ее данным, семена, заложенные в землю на растущей Луне, дают всходы примерно на 20% быстрее тех, что посеяны в убывающую фазу.

Дачник, сверяющийся с календарем 2026 года перед каждой посадкой, тратит меньше сил — и чаще получает именно тот результат, на который рассчитывал.

Благоприятные дни для посева овощей (май, июнь)

Ближайшие два месяца — самая горячая пора в огороде. Посевной календарь — 2026, таблица которого представлена в конце этого материала, поможет точно определиться со сроками. Когда сажать овощи и цветы в 2026 году — читайте ниже.

Май-2026:

  • самые благоприятные дни — 2, 11, 12, 19, 20, 28, 29, 30: томаты, перец, баклажаны, огурцы, зелень, однолетние и многолетние цветы;

  • хорошие дни — 6, 7, 23, 24, 25, 26, 27: пересадка рассады, посев салатов, укропа, петрушки, бобовых;

  • нейтральные дни — 3, 4, 5, 18: работы с растениями не запрещены, но особого смысла торопиться нет;

  • неблагоприятные дни — 8, 9, 10, 13, 14, 21, 22: посевы и посадки разумнее перенести;

  • запрещенные дни — 1, 15, 16, 17, 31: только прополка, рыхление и подкормки — никаких посевов и пересадок.

Июнь-2026:

  • самые благоприятные дни для посадок в начале лета 2026 года — 7, 8, 9, 12, 13, 17, 24, 25, 26: огурцы и кабачки в открытый грунт, однолетние цветы, бобовые;

  • хорошие дни — 2, 3, 4, 20, 21, 22, 23, 24: пересадка томатной рассады, зелень, листовые салаты;

  • нейтральные дни — 1, 27, 28: садовые работы допустимы, но активных посадок лучше избегать;

  • неблагоприятные дни — 5, 6, 10, 11, 18, 19: с посевами стоит повременить;

  • запрещенные дни — 14, 15, 16, 30: в землю ничего не сажаем и не сеем.

Благоприятные дни для цветов (однолетники, многолетники)

Цветник — такой же полноправный участник дачного хозяйства, как и грядки с овощами, и лунный посевной календарь по месяцам здесь не менее полезен.

Однолетники — петуния, циния, бархатцы, космея — охотнее всего откликаются на посев в растущую Луну: первая и вторая четверть дают максимально дружные всходы, а рассада быстро приживается на новом месте.

Многолетники — эхинацея, люпин, дельфиниум, лаванда — предпочитают убывающую Луну: именно в эту фазу корневая система развивается активнее, и пересадка проходит менее болезненно.

Луковичные — лилии, георгины, гладиолусы — также хорошо реагируют на убывающую Луну, особенно если она находится в знаках земли: Телец, Дева, Козерог.

  • Удивительный факт: ученые Женевского университета установили, что у растений, выращенных из семян, посеянных на растущей Луне, в первые недели жизни концентрация хлорофилла оказывается выше — а это напрямую ускоряет фотосинтез и делает само растение более выносливым и продуктивным.

Теперь вы знаете, когда можно сажать овощи и цветы в 2026 году. Далее поговорим о том, когда этого лучше не делать.

Неблагоприятные дни для посадок: новолуние и полнолуние

Запомнить это несложно — достаточно одного простого правила. Посев семян весной — летом (календарь это однозначно подтверждает) не рекомендуется в следующие даты (данные для Москвы):

  • новолуние — 16 мая, 15 июня, 14 июля, 12 августа 2026 года, плюс по одному дню до и после;

  • полнолуние — 1 и 31 мая, 30 июня, 29 июля, 28 августа 2026 года, плюс по одному дню до и после.

Запрещенные дни по лунному садовому календарю приходятся именно на эти периоды — в таблице ниже они вынесены в отдельный столбец.

Все перечисленные дни — повод переключиться на уход за тем, что уже растет: прополоть, прорыхлить, полить, подкормить.

Календарь посадок по месяцам: таблица на весенне-летний сезон — 2026

Это сводный посевной календарь — 2026 (таблица), который поможет дачнику всегда держать благоприятные дни для посадок в 2026-м под рукой. Данные актуальны для средней полосы России.

Таблица важных для каждого огородника дат: сохраняйте ее скорее

Лунный посевной календарь по месяцам — это не свод законов, а рабочий ориентир опытного садовода. Реальная погода, конкретный состав вашей почвы и собственный многолетний опыт всегда будут важнее любых таблиц. Но когда выбор стоит между двумя равно подходящими датами — выбирайте ту, что отмечена как благоприятный день для посадок 2026 года по лунному календарю. Ничего не потеряете, а выиграть вполне можно.

Пользуйтесь посевным календарем для дачников на 2026 год, наблюдайте за своим садом и прислушивайтесь к природе — и пусть каждый новый сезон приносит вам щедрый урожай и радость от цветущих грядок.

Виктория Семенова
