Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Май — наверное, самое горячее время на огороде: лук и чеснок уже начинают пробиваться сквозь землю и буквально, как дети, начинают требовать повышенного внимания хозяина грядок к себе. Грамотная подкормка чеснока и лука в самом начале сезона — это не прихоть, а необходимость: именно в этот момент растения закладывают фундамент будущего урожая, набирают зеленую массу и готовятся к формированию луковиц. Если вы сейчас пропустите этот момент — то осенью будете удивляться, почему головки чесночка мелкие, а перо у «чиполлино» вялое.

Первую подкормку вносят сразу после того, как снег сошел, земля чуть подсохла, а на грядке уже видны зеленые росточки. При этом дневная температура должна устойчиво держаться выше нуля — иначе удобрение просто «застынет» в земле и не дойдет до корней. Оба растения на старте сезона нуждаются прежде всего в азоте: именно этот элемент запускает активный рост зелени и укрепляет иммунитет растений после зимовки. Азотные удобрения вносят преимущественно под корень, в виде жидкого раствора — так они усваиваются быстрее всего. Сухие гранулы допустимы, но только с обильным поливом: без воды они бесполезны.

Чем подкормить лук весной

Лук — культура неприхотливая, но голодать не любит. Вот чем его можно накормить в первый раз:

нашатырный спирт (аммиак): 2–3 ст. л. 10%-го раствора на 10 л воды, полив под корень — это одновременно подкормка нашатырным спиртом и отличная защита от луковой мухи, которая активизируется как раз в мае;

мочевина (карбамид): 10–15 г на 10 л воды, полив под корень из расчета 3–4 л на кв. м — быстрый и доступный источник азота;

аммиачная селитра: 15–20 г на 10 л воды — содержит азот сразу в двух формах, что обеспечивает и быстрый, и пролонгированный эффект;

куриный помет: настой 1:20, полив под корень — органический вариант, особенно хорош для тех, кто предпочитает обходиться без «химии»;

дрожжи или травяной настой (крапива): мягкое органическое питание, подходит как дополнение к основной подкормке.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чем подкормить чеснок весной

Чеснок — культура чуть более требовательная, чем лук, и к первой подкормке относится серьезно. Вот рабочие и проверенные варианты:

Сульфат аммония: 20 г на кв. м — содержит не только азот, но и серу, которая защищает от пожелтения листьев и формирует в головках аллицин — то самое вещество, которое дает чесноку его фирменный острый вкус и аромат. Аммиачная селитра: классика первой подкормки чеснока, азотные удобрения на ее основе дают быстрый старт зеленой массе. Мочевина (карбамид): 1 ст. л. на 10 л воды — действует мягко и эффективно. Нашатырный спирт: 1 ст. л. на 10 л воды, полив под корень — хороший бюджетный вариант, подкормка нашатырным спиртом работает быстро и без риска перекормить. Компост или биогумус: настой 1:10 — органика для тех, кто выращивает чеснок без минеральных удобрений.

Важный сигнал: если кончики листьев чеснока начали желтеть сразу после того, как он показался из земли — не паникуйте, но и не ждите. Это почти всегда говорит о нехватке азота или о том, что луковица слегка подмерзла зимой. В таком случае подкормка чеснока азотными удобрениями обязательна и должна быть проведена как можно скорее — лучше нашатырем или мочевиной, как самыми быстродействующими вариантами.

Весенняя забота о грядке — это инвестиция, которая всегда окупается по окончании дачного сезона. Покормите лук и чеснок вовремя — и они отблагодарят вас осенью: крупными, сочными, ароматными головками. А большего от огорода ведь ничего и не нужно.

