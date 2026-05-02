Крупными ломтями к борщу, кубиками в салат — универсальные чесночные гренки за 7 минут

Для борща или солянки — режьте батон покрупнее. Для салата с овощами — мелкими кубиками. Для настроения — просто так. Эти гренки получаются золотистыми, с расплавленной сырной корочкой и насыщенным чесночным вкусом. Сделайте двойную порцию — одной точно не хватит.

Что понадобится

1 багет (или батон), 3 зубчика чеснока, 100 г твердого сыра, 50 г сливочного масла, 1 пучок петрушки, щепотка соли.

Как я готовлю

Чеснок измельчаю, смешиваю с размягченным сливочным маслом, мелко нарезанной петрушкой и солью. Багет нарезаю ломтиками (для супа — крупнее, для салата — мельче).

Намазываю каждый ломтик ароматной масляной смесью. Сверху щедро посыпаю тертым на крупной терке сыром. Выкладываю на противень, застеленный пергаментом.

Запекаю в разогретой до 180°C духовке 5-7 минут, пока сыр не расплавится, а края не станут золотистыми и хрустящими. Подаю сразу, горячими.

