02 мая 2026 в 12:02

Глава Крыма назвал черный день русской истории

Глава Крыма назвал 2 мая 2014 года черным днем русской истории

Сергей Аксенов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал события 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов черным днем русской истории, заявив, что трагедия стала свидетельством крайней жестокости и насилия, захлестнувшей Украину. На своем канале в мессенджере МАКС он возложил ответственность за гибель людей на украинских националистов и подчеркнул, что произошедшее оказало значительное влияние на дальнейшее развитие конфликта.

Второго мая 2014 года. Черный день русской истории. 12 лет назад бандеровцы заживо сожгли в одесском Доме профсоюзов десятки людей. «Одесская Хатынь» ясно показала, что на Украине мы имеем дело с абсолютным злом. А зло, не встречая отпора, имеет свойство разрастаться, отравлять и захлестывать все вокруг, — сказал Аксенов.

Он также заявил, что преступление осталось без должного наказания, и связал это с последующими событиями на востоке Украины и атаками на российские регионы. Он уверен, что виновные в произошедшем в конечном итоге понесут ответственность.

Трагедия в Одессе произошла на фоне политического кризиса после смены власти на Украине в 2014 году. В тот день столкновения между сторонниками и противниками Евромайдана переросли в насилие: палаточный лагерь на Куликовом поле был разрушен, часть людей укрылась в Доме профсоюзов, где начался пожар. По официальным данным, погибли 48 человек, более 250 получили ранения.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не позволит забыть трагические события в одесском Доме профсоюзов. Она отметила, что за 12 лет единственной видимой реакцией многочисленных международных организаций и судов стал лишь размытый вердикт Европейского суда по правам человека. Матвиенко назвала это позором и несмываемым пятном на всей современной европейской цивилизации.

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
Общество

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю

