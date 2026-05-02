Матвиенко заявила, что Россия не даст забыть трагедию в Доме профсоюзов

Россия не позволит забыть трагические события в одесском Доме профсоюзов, заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, это преступление не имеет срока давности.

Россия не даст забыть трагедию в Доме профсоюзов в Одессе, это преступление не имеет срока давности, — заявила Матвиенко.

Она отметила, что за 12 лет единственной видимой реакцией многочисленных международных организаций и судов стал лишь размытый вердикт Европейского суда по правам человека. Матвиенко назвала это позором и несмываемым пятном на всей современной европейской цивилизации.

Трагедия в одесском доме профсоюзов произошла 2 мая 2014 года. В ходе столкновений активисты Евромайдана подожгли здание, в котором находились противники смены власти. Жертвами конфликта стали 48 человек, из них 32 человека скончались от ожогов и отравления угарным газом.

Ранее спикер Совета Федерации заявила, что недоброжелатели России пытаются нанести удар по межнациональному и межконфессиональному согласию внутри страны, и таким провокациям необходимо давать отпор. Она добавила, что это особенно важно в год масштабных избирательных кампаний на федеральном и региональном уровнях.

Также Матвиенко заявила, что президент США Дональд Трамп хочет закончить конфликт на Украине. Она уверена, что глава Белого дома часто дает правильные и адекватные оценки. Переговорщики добросовестно выполняют свою работу и прилагают все усилия для достижения мирного соглашения.