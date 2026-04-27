Матвиенко призвала ответить на попытки врагов России расколоть общество

Противники России пытаются бить в межнациональное и межконфессиональное согласие страны, и необходимо противостоять таким провокациям, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на Совете законодателей. Она подчеркнула, что это особенно актуально в год масштабных избирательных кампаний на федеральном и региональном уровнях, передает ТАСС.

Межнациональное и межконфессиональное согласие — это не только наша сила, но и та точка, в которую <...> пытаются бить противники России, чтобы дестабилизировать ситуацию. <...> Наша задача — противостоять подобным провокациям, — сказала Матвиенко.

Спикер верхней палаты парламента также обратила внимание на единство перед лицом внешней угрозы. Она сообщила, что герои всех национальностей и вероисповеданий сражаются на передовой плечом к плечу. Матвиенко добавила, что российские военные успешно противостоят не только Вооруженным силам Украины, но и тысячам наемников-нацистов со всего мира.

Ранее первый зампред Госдумы Александр Жуков заявил, что против России ведется целенаправленная война с целью дестабилизации межнациональных и межконфессиональных отношений. Парламентарий также отметил значительный рост числа фейков и информационных вбросов, направленных на разжигание межнациональной розни.