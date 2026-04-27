Депутат Жуков раскрыл цель ведущейся против России войны Жуков: против России ведется война для дестабилизации межнациональных отношений

Против России ведется целенаправленная война с целью дестабилизации межнациональных и межконфессиональных отношений, заявил первый зампред Госдумы Александр Жуков на заседании Совета законодателей. Парламентарий также отметил значительный рост числа фейков и информационных вбросов, направленных на разжигание межнациональной розни, передает ТАСС.

Фактически против нас ведется целенаправленная война с целью дестабилизировать межнациональные и межконфессиональные отношения, — сказал Жуков.

Депутат добавил, что особенно остро эта ситуация проявляется в национальных республиках и приграничных территориях. При этом, по его словам, основными целями таких атак в первую очередь являются молодежь и дети.

В качестве конкретного примера Жуков привел Республику Башкортостан, которая, по его данным, страдает от информационных атак извне. Депутат заключил, что крайне важно своевременно реагировать на такие вызовы и предотвращать возможные конфликтные ситуации.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров на приеме по случаю Пасхи заявил, что Россия веками представляет из себя родной дом для представителей различных конфессий. По его словам, в этом проявляется отечественная сила на мировой арене.