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09 июня 2026 в 03:09

Развожаев объявил об отражении атаки беспилотников ВСУ в Севастополе

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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В Севастополе силы ПВО отражают атаки со стороны ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что в настоящее время задействованы силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.

Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах, — написал губернатор.

Развожаев также сообщил, что российские военные ведут работу по уничтожению беспилотников противника. По его словам, для этого используются различные средства поражения, включая стрелковое оружие.

Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия, — отметил губернатор.

Ранее три мирных жителя получили ранения в результате атак дронов ВСУ в Белгородской области. Один из инцидентов произошел в поселке Борисовка Борисовского округа. По данным оперштаба, беспилотник атаковал коммерческий объект. В результате пострадали два человека. Женщину доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое.

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Михаил Развожаев
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