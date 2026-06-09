Эксперт объяснил, как освоение Арктики влияет на развитие технологий Сабуров: освоение Арктики влечет за собой мощный технический прогресс

Арктика остается одним из ключевых факторов технологического развития и стимулирует появление новых решений в самых разных сферах, заявил РИА Новости руководитель экспедиции «Арктический плавучий университет», директор Института стратегического развития Арктики САФУ Александр Сабуров. По его словам, освоение северных территорий и сегодня остается сложной задачей, которая требует создания специальных технологий и материалов.

Развитие Арктики, особенно в XX веке и сегодня также — это мощный драйвер для технологического развития, для появления новых технологий, — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что реализация подобных проектов требует участия большого числа компаний, поскольку для работы в условиях Крайнего Севера необходимы специальные решения, в том числе холодоустойчивые материалы. В числе наиболее заметных достижений, связанных с освоением Арктики, Сабуров назвал атомные ледоколы, спутниковые системы навигации, средства мониторинга и прогнозирования ледовой обстановки, а также беспилотные технологии.

Он напомнил, что раньше полярные экспедиции были связаны с серьезным риском для жизни, а путешествия совершались на собачьих упряжках при минимальном наборе средств связи и навигации. Сегодня исследователи работают на современных судах и могут привлекать к экспедициям студентов.

Ранее комиссар ЕС по международному партнерству Йозеф Сикела заявил, что Евросоюз намерен этой осенью принять новую стратегию по Арктике. По его словам, к этому ЕС подталкивает боязнь остаться «не у дел» в регионе.