Назван способ увеличить доход до 30%

Знание английского языка позволяет специалистам в России зарабатывать на 15–30% больше по сравнению с коллегами, не владеющими иностранной речью, заявила NEWS.ru языковой тренер английского языка, преподаватель русского как иностранного Нина Веремко. По ее словам, эта тенденция особенно заметна в крупных городах, а также в вакансиях, где работа с зарубежными партнерами является обязательным условием трудоустройства.

Исследование рынка труда показывает, что специалисты, которые владеют английским и умеют использовать его в речи, зарабатывают в среднем на 15–30% выше, чем их коллеги без языка. Существуют вакансии, где знание иностранного — это обязательное условие. Чем выше уровень, тем шире выбор позиций и стартовая зарплата. Чаще всего такая тенденция наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, городах-миллионниках. Сотруднику, который может вести переговоры с иностранными партнерами, коллегами, клиентами, читать и понимать документацию в оригинале, разбираться в деталях сферы, работодатель готов платить больше. Английский остается языком бизнеса. Это не прихоть рынка, а реальный навык, которым необходимо заниматься постоянно, — сказала Веремко.

Она отметила, что знание иностранного и умение говорить на нем дает доступ к международным проектам. По ее словам, язык также расширяет не только профессиональные, но и личные навыки сотрудника.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что внедрение русского языка в бразильских школах является позитивным событием. Парламентарий отметил, что любые языковые программы — это важный шаг в развитии образования.