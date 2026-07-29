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29 июля 2026 в 05:15

Врач назвала неочевидный признак изменения вкусовых ощущений

Врач Кашух: на восприятие вкуса могут влиять заболевания полости рта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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На восприятие вкуса могут влиять заболевания полости рта, заявила NEWS.ru эксперт лаборатории «Гемотест» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. По ее словам, изменение пищевых привычек с возрастом связано с сочетанием ряда физиологических и психологических факторов.

Огромное значение в восприятии вкуса имеет обоняние — именно запах еды помогает различать вкусовые оттенки. Поэтому при снижении обонятельной чувствительности привычные продукты могут казаться менее насыщенными. Влияют и естественные изменения организма. С возрастом могут меняться скорость обмена веществ, состояние слизистых оболочек и работа желудочно-кишечного тракта. На восприятие вкуса способны воздействовать сухость во рту, заболевания полости рта и зубов, а также нарушение носового дыхания, — сказала Кашух.

Она отметила, что отдельным фактором являются лекарства. По словам Кашух, некоторые препараты могут вызывать металлический привкус или снижать яркость привычных вкусов. Кроме того, добавила врач, мозг связывает еду с воспоминаниями и эмоциями.

Со временем меняется отношение к продуктам: то, что раньше ассоциировалось с удовольствием и быстрым источником энергии, может перестать быть привлекательным. Новые вкусы, наоборот, встраиваются в систему пищевых привычек и со временем могут стать такими же приятными, как когда‑то сладкий чай или газировка. При этом внезапное изменение или потеря вкуса могут быть признаком болезни, в таком случае стоит обратиться к специалисту, — пояснила Кашух.

Ранее врач Ольга Уланкина предупредила, что внезапное чувство голода вскоре после еды может указывать на обезвоживание организма, а не на нехватку пищи. По ее словам, недостаток жидкости часто развивается незаметно и долго остается без внимания.

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