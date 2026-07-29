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29 июля 2026 в 04:24

Число жертв землетрясения в Японии увеличилось до 13 человек

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ//NEWS.ru
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Число жертв землетрясения в Японии на острове Кюсю увеличилось до 13 человек, заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити. По предварительным данным, шесть человек погибли.

По словам Такаити, в результате стихийного бедствия пострадали люди, повреждены дороги и жилые дома, произошло обрушение зданий и возникли пожары. Премьер-министр подчеркнула, что в пострадавших районах продолжается спасательная операция.

Такаити также отметила, что спасательные работы осложняет жаркая погода. В префектуре Кумамото температура воздуха достигает 32 градусов.

Ранее стало известно, что после землетрясения магнитудой 7,1 в районе префектуры Кумамото на японском острове Кюсю зафиксировано 113 афтершоков, о чем свидетельствовали данные национального метеорологического управления. Повторные сейсмические толчки с магнитудой от 1,9 до 6,1 зафиксировали к 00:22 по местному времени (18:22 мск).

До этого посольство России в Японии сообщало, что обращений от российских граждан после мощного землетрясения не поступало. Дипломаты продолжают отслеживать происходящее в регионе и остаются на связи. Из-за высокого риска сейсмической активности власти объявили предупреждение об угрозе цунами для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро.

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