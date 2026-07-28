Под завалами ТЦ в Японии могут быть десятки погибших

Под завалами ТЦ в Японии могут быть десятки погибших В Японии десятки сотрудников числятся пропавшими без вести после обрушения ТЦ

Под завалами обрушенного после землетрясения торгового центра Aeon в японском городе Касима на острове Кюсю могут находиться десятки погибших, сообщает телеканал TBS. Связь потеряна с 20–30 сотрудниками объекта, которые, предположительно, остались в здании после эвакуации посетителей.

Предполагается, что есть много погибших. Для подтверждения точного числа жертв, вероятно, потребуется некоторое время, — уточнил источник телеканала.

Правоохранительные органы пока не могут официально подтвердить факт гибели людей в результате инцидента. Тем не менее, по информации агентства Asahi News, в списке пропавших без вести числятся от 20 до 30 человек. Предполагается, что это персонал торгового комплекса, задержавшийся на рабочем месте после вывода покупателей из опасной зоны.

Российский союз туриндустрии ранее подтвердил отсутствие обращений за помощью от граждан РФ, находящихся на острове Кюсю. Экскурсионные программы в регионе продолжаются в штатном режиме, поскольку данное направление не является массовым для организованных туристов из России.