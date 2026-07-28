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28 июля 2026 в 17:14

Жена Пашиняна призвала спецслужбы Армении защитить ее от возможной угрозы

Жена Пашиняна Анна Акопян заявила об угрозе для своей жизни

Анна Акопян Анна Акопян Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян заявила в своих соцсетях о возможной угрозе для своей жизни. Она связывает это со своими постами о домашнем насилии. Женщина выразила надежду, что спецслужбы Армении защитят ее.

После того как я подняла тему насилия в семьях, я чувствую угрозу жизни. Надеюсь, что государственные службы смогут не допустить подобного, потому что репутации страны будет нанесен серьезный удар, если супруга премьер-министра станет жертвой насилия, — заявила Акопян.

Она также призвала женщин помогать друг другу в тяжелых ситуациях. По ее словам, они должны смело говорить о домашнем насилии и не терпеть такого отношения к себе.

Ранее Акопян, предположительно, помирилась со своим мужем Пашиняном. Они на недолгое время разошлись спустя 26 лет брака. Со слов премьер-министра, он работает над восстановлением отношений с супругой и прилагает все усилия. Глава правительства Армении отметил, что реальность гораздо сложнее, чем кажется со стороны.

Страны СНГ
Армения
Никол Пашинян
домашнее насилие
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