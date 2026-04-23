«Прилагаю усилия»: Пашинян рассказал о сложных отношениях с женой

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, предположительно, помирился с женой Анной Акопян — 19 апреля они вместе появились на публике, сообщает Telegram-канал журналистки Ксении Собчак «Кровавая барыня». При этом два месяца назад стало известно, что пара, которая провела вместе более 26 лет, разошлась.
Комментируя встречу с супругой, Пашинян отметил, что «реальность гораздо сложнее, чем кажется со стороны». Политик подчеркнул, что он работает над восстановлением отношений и «прилагает усилия».
Когда Анна объявила об этом разводе, я заявил, что уважаю это решение, но я не заявлял, что согласен с ним. Естественно, исходя из этой логики, я прилагал усилия, чтобы упомянутое вами событие, воссоединение, состоялось, и я рад, что оно происходит, — констатировал Пашинян.
Представитель Кремля Дмитрий Песков между тем заявил, что Россия намерена продолжить сотрудничество с Арменией в рамках интеграционных проектов. По его словам, благодаря ЕАЭС в постсоветской республике сохраняются высокие темпы экономического развития.
Тем временем Никол Пашинян исключил возможность втягивания Еревана в любые действия, направленные против России. Глава правительства также указал, что ценит текущие отношения с Москвой.