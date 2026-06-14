Какую машину привезти в 2026-м и не разориться на утильсборе: топ-5 моделей

С декабря 2025 года правила ввоза автомобилей в Россию изменились — льготный утилизационный сбор остался только для машин мощностью до 160 лошадиных сил. Это полностью перестроило рынок частного импорта. Пятерку лидеров в 2026 году возглавила Mazda CX-5, за ней — Skoda Superb, Kia Seltos, Nissan Qashqai и неизвестный в России ранее Volkswagen Tharu XR. Что это за машины, откуда их привозят и какие сюрпризы могут ждать покупателей — в материале NEWS.ru.

Что такое льготный утилизационный сбор и кто может им воспользоваться

Утилизационный сбор, или просто «утиль», — это платеж, который нужно перечислить государству при ввозе автомобиля в Россию. По сути, это плата за будущую утилизацию автомобиля. Изначально сумма утилизационного сбора была небольшой, однако к 2026 году этот сбор стал мерой, которая серьезно ограничивает ввоз иномарок в Россию. Например, за пятилетнюю машину с 2,5-литровым двигателем на 250 л. с. сбор сейчас составляет 3 660 000 рублей.

Для физических лиц есть льгота — для них утилизационный сбор может быть чисто символическим: 3400 рублей за автомобиль не старше трех лет и 5200 рублей за более возрастную машину. Правда, есть три важных нюанса:

мощность машины должна быть не более 160 л. с.;

воспользоваться льготой можно только один раз в год;

ввезенную машину нельзя продавать в течение 12 месяцев.

А если двигатель выдает, например, 161 «лошадь», то применяется уже коммерческий тариф. Разница между льготным и коммерческим утильсбором колоссальная. Именно поэтому привезти физлицу Toyota Camry или Geely Monjaro с мощным мотором теперь стало экономически невыгодным. И спрос все чаще концентрируется вокруг машин с моторами мощностью до 160 л. с.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Почему почти все машины везут из Китая

По словам главы аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, за первые четыре месяца 2026 года в Россию было ввезено около 22 тыс. новых автомобилей с двигателем мощностью до 160 л. с., за которые был уплачен льготный утилизационный сбор. «Почти 87% из них были собраны в Китае», — подчеркнул Целиков.

После 2022 года Китай превратился в главный хаб, откуда в Россию начали привозить машины. Причин несколько.

Главная — Китай не вводил никаких ограничений для россиян ни по стоимости машин, ни по мощности или типу силовой установки (в отличие от Европы, США или Японии). Кроме того, в Китае есть заводы практически у всех крупных автомобильных марок: Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Audi, Kia, Nissan, Honda, BMW, Mercedes-Benz и многие другие производят свои автомобили в Китае.

Еще один фактор в пользу китайских машин — их стоимость. В Китае сейчас идут ценовые войны среди автопроизводителей, и многие из них дают большие скидки. Кроме того, в Китае часто продают особые — более простые — модификации знакомых моделей. В результате автомобили из Китая могут быть заметно дешевле, чем в Германии.

Да и самих машин в Китае много — благодаря тому, что это самый большой рынок в мире, здесь всегда можно найти машину понравившегося цвета и в нужной комплектации.

Какие модели подпадают под льготный утильсбор

Mazda CX-5

Mazda CX-5 — это безоговорочный чемпион льготного импорта. За первые четыре месяца 2026 года в Россию ввезли 8121 такой кроссовер, то есть почти 37% всего льготного потока пришлись на эту модель.

Mazda CX-5 собирают на совместном заводе Changan Mazda в Нанкине. Речь идет о рестайлинговой версии второго поколения: в 2021 году модель получила обновленную светотехнику, новые бамперы и решетку радиатора. Под капотом «льготной» машины, которую и привозят в Россию, — двухлитровый бензиновый атмосферник мощностью 155 л. с. в паре с шестиступенчатым автоматом Aisin. В версии для Китая доступны только переднеприводные модификации.

Mazda CX-5 Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Секрет популярности CX-5 прост: это хорошо известный в России автомобиль с понятными потребительскими качествами, японской надежностью и выгодной ценой. Привезти сейчас из Китая через посредников новую Mazda CX-5 стоит около 3,2–3,5 млн рублей. Это примерно на 1 млн рублей меньше, чем машины у дилеров в наличии.

Skoda Superb

Второе место с результатом 2014 автомобилей занимает Skoda Superb. Эту модель в Китае продают с мотором 1.4 TSI мощностью 150 л. с., что позволяет Superb подпасть под льготный утильсбор. Коробка передач — семиступенчатый «робот» DSG. Привод — передний. Комплектации богатые: климат-контроль, кожаный салон, большой экран в центре салона, подогрев, беспроводная зарядка. Стоимость под заказ из Китая — около 3 млн рублей.

Есть один важный нюанс, который во многом и объясняет, почему в Россию стали привозить много новых Skoda: чешская марка объявила об уходе с рынка КНР. И местные дилеры в 2025 и 2026 годах активно распродают запасы машин, которые у них были на складах.

Kia Seltos

Третье место — у Kia Seltos с показателем 1609 машин. Это компактный кроссовер, который делают на китайских заводах Kia. В Поднебесной Seltos доступен с двигателем 1,5 литра и мощностью 115 л. с. В паре с вариатором. Привод — только передний.

Seltos в Китае заметно дешевле, чем на западных рынках. В начале 2026 года цена стартовала от 84 тыс. юаней (около 960 тыс. рублей). А в Москву его можно привезти примерно за 2,3 млн рублей. За такие деньги покупатель получает корейскую машину с надежным мотором, современным салоном с 10,25-дюймовым экраном, камерами 360 градусов и прочим.

Nissan Qashqai

Четвертое место — у Nissan Qashqai: 1529 автомобилей. Для российского рынка Qashqai — один из самых узнаваемых кроссоверов. Именно эту модель выпускали до 2022 года на заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

Nissan Qashqai Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Сейчас в Китае продаются две версии. Есть Qashqai Glory — это модель предыдущего поколения, которое как раз и знакомо российскому покупателю. По сравнению с «нашим» Qashqai, у нее обновленный дизайн передней и задней части, другая медиасистема с оригинальной китайской прошивкой, а под капотом стоит двухлитровый двигатель мощностью 144 л. с.

Привозят из Китая и новое поколение Qashqai, такие машины уже идут с турбомотором 1,3 литра. Привод там только передний, как и у Glory.

Важно понимать: китайский Qashqai Glory — это не совсем та машина, что собиралась у нас. Кузовные панели у них отличаются, многие элементы декора оригинальные, а детали от питерских версий к ним не подходят. Это нужно учитывать при ремонте. Из наличия в салонах Qashqai Glory можно найти от 3 млн рублей, под заказ на физлицо — от 2,1–2,5 млн рублей.

Volkswagen Tharu XR

Замыкает пятерку Volkswagen Tharu с 1140 ввезенными автомобилями. Tharu XR в нынешнем поколении дебютировал в Китае в июне 2024 года. Это маленький современный кроссовер с полностью светодиодной оптикой, шестью подушками безопасности, виртуальной панелью приборов и круиз-контролем.

Для льготного импорта подходит только базовый Tharu XR с атмосферным мотором 1,5 литра мощностью 110 л. с. и шестиступенчатым автоматом (версия с 160-сильным турбомотором выпадает из льготной зоны). В Россию Tharu XR можно привезти примерно за 1,8–2 млн рублей.

Что надо знать, прежде чем везти машину из Китая

Экономия на льготном утильсборе существенная. Но у привоза машины из Китая есть своя цена. Покупатель, который решается на такую покупку, должен понимать, с чем именно он имеет дело.

Первое — русификация. Почти все автомобили из Китая по умолчанию имеют интерфейс медиасистемы на китайском языке, реже — на английском. Сделать полноценный русский интерфейс можно, но это дополнительные расходы. На машинах до 2022–2023 модельных годов часто достаточно перепрошивки — это 15–30 тыс. рублей. На более свежих автомобилях (особенно Audi, BMW, Mercedes-Benz) может потребоваться замена или перепайка электронных блоков — уже 60–120 тыс.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Второе — запчасти. Китайская версия знакомой модели — не то же самое, что российская или европейская. Например, Nissan Qashqai Glory имеет оригинальные кузовные элементы, которые не совпадают с деталями «питерского» Qashqai. Mazda CX-5 из Нанкина отличается по ряду элементов подвески и электрики.

Третье — антикоррозийная защита. Автомобили для китайского рынка не рассчитаны на российскую зиму с ее реагентами и влажностью. Антикоррозийная обработка — желательная процедура сразу после получения машины. Стоит она 15–30 тыс. рублей, но позволит сохранить кузов на годы вперед.

Четвертое — гарантия. Официальной гарантии производителя на машины, привезенные через частный импорт, нет.

Пятое — сроки. Привоз машины из Китая занимает от 40 до 180 дней в зависимости от модели и посредника.

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