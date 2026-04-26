АвтоВАЗ начал выпуск SKM M7: что за модель, цена, плюсы и минусы

АвтоВАЗ отныне выпускает автомобили не только под маркой Lada. У Волжского автозавода появился второй бренд, причем он будет делать машины с задним приводом — последних не собирали в Тольятти с 2012 года, когда конвейер покинула Lada-2107. Кроме того, с новым брендом АвтоВАЗ выходит в новые для себя сегменты: минивэнов и вместительных коммерческих фургонов, которые удобны для перевозки товаров. Что такое марка SKM, какие будут двигатели у модели SKM М7 и с кем она будет соперничать — в материале NEWS.ru.

Что такое SKM M7

Марка SKM — дочерний бренд АвтоВАЗа, созданный специально для сегмента легкой коммерческой техники. Под этой маркой планируют выпускать цельнометаллические фургоны, пассажирские минивэны и шасси для постройки специальных автомобилей: например, карет скорой помощи или машин для полиции.

Первая модель нового бренда — SKM М7 — будет крупнее Lada Largus, но меньше, чем выпускаемые в Нижнем Новгороде «Газели» и «Соболи». Базой для SKM M7 стал китайский минивэн SRM Jinhaishi образца 2021 года, который в свою очередь делали с оглядкой на японские микровэны 1990‑х годов.

Внешне SKM М7 почти не отличается от донора: у формально российского автомобиля будут лишь другие логотипы и отдельные декоративные элементы, а архитектура кузова, посадка и общая геометрия сохранятся. В Китае Jinhaishi предлагается с бензиновыми моторами объемом 1,3–2 литра, но для российского рынка выбран 2-литровый вариант.

Производство SKM M7 организовано на дочернем предприятии АвтоВАЗа «ВИС‑Авто», где уже выпускают коммерческие модификации на базе Lada Granta и Niva. А собирать машины будут крупноузловым методом: из Китая станут приходить уже окрашенные кузовы, на которые будут устанавливать двигатели и коробки (их тоже привезут из Китая). Хотя предполагается, что часть компонентов будут местного производства: например, технические жидкости, аккумуляторы и система «ЭРА‑ГЛОНАСС».

SKM M7 Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа/РИА Новости

Возвращение заднего привода

Главная особенность SKM M7 — задний привод, как на старых «Жигулях». Для АвтоВАЗа это будет первое возвращение к такой конструкции после завершения выпуска ВАЗ‑2107 (ее сняли с конвейера в 2012 году).

Под капотом SKM M7 установлен 2-литровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 137 л. с. и крутящим моментом 194 Н·м, работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач китайского производства (в Поднебесной этот агрегат развивает до 150 л. с. и 200 Н·м, но для нашего рынка он дефорсирован и адаптирован под бензин АИ‑92).

Спереди у SKM M7 независимая подвеска типа McPherson, сзади — неразрезной мост на листовых рессорах, что традиционно для легких коммерческих автомобилей, рассчитанных на регулярную работу с нагрузкой. Такая схема уступает по комфорту многорычажным подвескам, но проще по конструкции, дешевле в обслуживании и лучше переносит перегруз.

Самый большой у АвтоВАЗа

SKM M7 — самый крупный и вместительный автомобиль, который выпускают в Тольятти. Длина машины составляет 4890 мм. Для сравнения, у Lada Largus — 4488 мм, а у седана Lada Aura — 4690 мм.

Полезный объем грузового отсека фургона SKM M7 достигает примерно 5 кубических метров при двухместной кабине (для сравнения, у фургона Lada Largus — 2,54 кубометра). Но при этом для управления SKM M7 будет достаточно стандартных «легковых» прав категории «B». А еще SKM M7 не подпадает под ограничения для грузовых машин.

Комплектации и оснащение

Оснащение SKM M7 будет заметно богаче базовых комплектаций Lada Largus и многих прямых конкурентов в коммерческом сегменте. В стандартный пакет войдут фронтальные подушки безопасности, система курсовой устойчивости, антипробуксовочная система, задние дисковые тормоза, цифровая панель приборов и медиасистема с тачскрином. Многие из этих элементов для Largus по‑прежнему недоступны даже за доплату или предлагаются только в дорогих версиях.

Для утилитарной модели подобное оснащение выглядит нетипично щедро, особенно на фоне конкурентов, где сенсорные экраны и расширенный набор электронных ассистентов часто отсутствуют.

SKM M7 Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Ориентировочная цена: между Largus и Sollers SF1

Пока АвтоВАЗ еще не объявил цены на SKM M7, ограничившись запуском предзаказов через официальный сайт и дилеров. Но уже сейчас можно уверенно очертить ценовую вилку, в которой окажется SKM M7.

Наиболее близким по размеру и назначению соперником новой модели является Sollers SF1, представляющий собой локализованный китайский JAC Refine M3. Он стоит от 2 млн рублей, а пассажирский семиместный минивэн — от 2,25 млн рублей.

В то же время Lada Largus в виде фургона и универсала в 2026 году предлагается в диапазоне примерно от 1,3 до 1,9 млн рублей в зависимости от комплектации и типа кузова. Классический «Соболь Бизнес» и особенно более современный «Соболь NN» заметно дороже (минивэн «Соболь NN» стоит более 3,7 млн рублей).

И можно предположить, что SKM M7 будет стоить чуть дороже Lada Largus (то есть от 1,9–2,1 млн рублей), ну а машины в богатых комплектациях вряд ли будут дороже 2,5–2,7 млн рублей.

Зачем SKM M7 нужен АвтоВАЗу и какие минусы у новой модели

Появление нового бренда SKM вписывается в общий тренд, когда российско‑китайские проекты закрывают образовавшиеся после 2022 года ниши на рынке, в том числе в сегменте легкого коммерческого транспорта. После ухода иностранных производителей и сокращения модельных линеек возник дефицит современных и при этом сравнительно доступных минивэнов и фургонов, пригодных как для бизнеса, такси, так и для семейной эксплуатации. И АвтоВАЗ хочет закрыть эти нишу.

SKM M7 должен занять ступень выше Largus, предложив существенно большую вместимость и более «грузовую» компоновку, но при этом остаться заметно дешевле тяжелых фургонов и микроавтобусов вроде «Соболя NN» или крупной «Газели».

SKM M7 Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Однако у SKM M7 есть и серьезные минусы. Во‑первых, его конструкция базируется на китайской модели, которая сама опирается на технические решения, вдохновленные японскими машинами 1990‑х годов. Это означает, что с точки зрения пассивной безопасности, шумоизоляции и комфорта SKM может уступать более современным по архитектуре конкурентам, особенно легковым кроссоверам и минивэнам.

Во‑вторых, у SKM M7 нет автоматических коробок передач и альтернативных силовых установок (например, газовых или дизельных). Между тем автомобили с дизелями или двигателями на газу обычно гораздо экономичнее, что важно для коммерческой техники. Ну а отсутствие «автомата» может отпугнуть покупателей, которым нужен современный минивэн для поездок по городу.

В‑третьих, судьба проекта во многом зависит от надежности автомобилей. Пока не накоплена статистика по ресурсу мотора, коробки и трансмиссии, а также по стойкости кузова к коррозии, сложно оценивать жизненный цикл модели.

