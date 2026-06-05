ВСУ снова ударили по больнице в Каменке-Днепровской

ВСУ снова ударили по больнице в Каменке-Днепровской

Вооруженные силы Украины повторно атаковали территорию больницы в городе Каменка-Днепровская Запорожской области с применением беспилотников, сообщили ТАСС в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа. Из-за ударов были повреждены котельные.

Вооруженные формирования Украины несколькими FPV-дронами повторно атаковали территорию Каменско-Днепровской ЦРБ, сильные повреждения получили две котельные. Частично пострадало оборудование. Частично пострадало оборудование. Кроме того, повреждения получил автомобиль «Облтеплосети», — сообщили в администрации.

Ранее украинские войска ударили по неэксплуатируемым зданиям пансионата в курортном селе Железный Порт на берегу Черного моря. В результате никто не пострадал.

Кроме того, российские силы противовоздушной обороны сбили 10 украинских беспилотников на подлете к Севастополю. БПЛА были уничтожены в районе Фиолента, Балаклавы, мыса Херсонес и Ласпи.

Также сообщалось, что ВСУ ведут обстрел Каменки-Днепровской. Как уточнил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, фиксируются разрушения гражданской инфраструктуры.