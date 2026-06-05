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05 июня 2026 в 14:31

Лодка с пассажирами потерпела крушение на реке Обь

Два человека погибли на Оби при опрокидывании лодки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Ханты-Мансийском автономном округе на реке Оби во время маневра перевернулась лодка, в результате чего два человека погибли, пишет URA.RU со ссылкой на источник. По его словам, все произошло на 32-м километре протоки Алешкинская в Октябрьском районе, трех человек удалось спасти.

По предварительным данным, при маневре перевернулась лодка, в которой находились пять человек. В результате происшествия трех человек удалось спасти, двое погибли, — отметил собеседник издания.

При этом Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в мессенджере МАКС сообщило, перевернулось судно с восемью пассажирами. Точное число пострадавших в ведомстве не назвали. Уголовное дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Ранее сообщалась, что рафтинговая лодка с ребенком на борту перевернулась в Иркутске. Погиб один человек, его тело достали из воды. Все произошло в акватории реки Ангары.

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело из-за катера, навалившегося на опору Театрального моста. На судне находились два пассажира. Максимальное наказание, которое грозит капитану — штраф от 100 до 300 тыс. рублей.

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