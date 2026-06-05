Россиянка обворовала могилу мертворожденного ребенка

В Ростове-на-Дону в среду, 3 июня, женщина украла вещи с могилы на Азовском городском кладбище, сообщил Telegram-канал Donday. Отмечается, что россиянка унесла с захоронения детскую игрушку. По данным канала, данное место принадлежит мертворожденному ребенку.

Ранее сообщалось, что участники скандальной фотосессии в стиле шибари на Большеохтинском кладбище Санкт-Петербурга получили условные сроки. Фигуранты раскаялись в содеянном, а их защита заявила, что снимки были сделаны не на могилах, а рядом с ними.

До этого юрист Екатерина Нечаева заявила, что подростки, которые оскверняют места захоронений, рискуют быть поставленными на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних, даже если их нельзя привлечь к уголовной ответственности из-за возраста. По ее словам, родители нарушителей также могут получить штраф за ненадлежащее воспитание детей.