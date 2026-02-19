Суд наказал участников эротической фотосессии на кладбище в Петербурге Участники эротической фотосессии на кладбище Петербурга получили условные сроки

Участники скандальной фотосессии в стиле шибари на Большеохтинском кладбище Санкт-Петербурга получили условные сроки, сообщила объединенная пресс-служба городских судов. Фигуранты раскаялись в содеянном, а их защита заявила, что снимки были сделаны не на могилах, а рядом с ними.

Адвокаты отметили в прениях, что <...> потерпевших, которые оскорбились, нет, за исключением эксперта, который должен был быть независимым, но оскорбился, — сказано в сообщении.

По данным следствия, Кристина Рожкова организовала съемку, Сергей Евстюхин связывал моделей, а Анна Пантелеева и Ярослава Гуменная позировали возле православного креста и на лавках у могил. Особое внимание вызвали кадры, где модель находилась частично обнаженной и обвязанной веревками рядом с надгробием.

Рожкова и Пантелеева получили по два года условно с таким же испытательным сроком. Евстюхину и Гуменной назначили по полтора года условно с аналогичным испытательным сроком.

Прокурор просил назначить от трех до четырех лет в колонии-поселении. На оглашение приговора одна из фигуранток пришла со священником и поддерживающими близкими.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала треш-блогершу и ее молодого человека, которые занимались сексом на Сестрорецком кладбище. Пара осквернила могилу родственников 24-летней девушки, где захоронены ее мать, бабушка и тетя.