Рита Ора обнажила грудь в Абу-Даби

Британская певица Рита Ора показала на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) кадры с откровенной фотосессии. Судя по подборке, фотографии были сделаны в отеле Абу-Даби, где чуть позднее она выступила с концертом.

На кадрах певица позировала с обнаженной грудью и с необычным украшением на голове. Звезде сделали яркий макияж — алая помада стала главным штрихом ее образа. Примечательно, что снимок во многом повторяет татуировку на теле Риты, которую она также продемонстрировала поклонникам.

Ранее модель и блогер Анастасия Толстая, которая вышла замуж за племянника певца Дмитрия Маликова, продемонстрировала подтянутую фигуру в бикини. С знаменитость опубликовала снимки с отдыха с семьей на Мальдивах. На фото Толстая позирует на белоснежном пляже в купальнике бежевого цвета.

До этого бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина поздравила подписчиков с Крещением с отдыха на Мальдивах. Модель опубликовала видео, на котором она в золотистом бикини со змеиным принтом гуляет по пляжу. Подписчики упрекнули ее в «постоянных полуобнаженных» фото в соцсетях.