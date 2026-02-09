Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 11:01

Рита Ора обнажила грудь в Абу-Даби

Певица Рита Ора показала кадры с откровенной фотосессии в Абу-Даби

Рита Ора Рита Ора Фото: Stephen Lock / i-Images/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Британская певица Рита Ора показала на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) кадры с откровенной фотосессии. Судя по подборке, фотографии были сделаны в отеле Абу-Даби, где чуть позднее она выступила с концертом.

На кадрах певица позировала с обнаженной грудью и с необычным украшением на голове. Звезде сделали яркий макияж — алая помада стала главным штрихом ее образа. Примечательно, что снимок во многом повторяет татуировку на теле Риты, которую она также продемонстрировала поклонникам.

Ранее модель и блогер Анастасия Толстая, которая вышла замуж за племянника певца Дмитрия Маликова, продемонстрировала подтянутую фигуру в бикини. С знаменитость опубликовала снимки с отдыха с семьей на Мальдивах. На фото Толстая позирует на белоснежном пляже в купальнике бежевого цвета.

До этого бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина поздравила подписчиков с Крещением с отдыха на Мальдивах. Модель опубликовала видео, на котором она в золотистом бикини со змеиным принтом гуляет по пляжу. Подписчики упрекнули ее в «постоянных полуобнаженных» фото в соцсетях.

Европа
артисты
фотосессии
певицы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса
Психолог поделилась способом продуктивно начать день
Десятки миллионов американцев оказались в зоне экстремального похолодания
Риелтор дал советы, как сэкономить на аренде квартиры
Крымский мост временно перекрыли для транспорта
Столичная прокуратура обратила внимание на публикации Слепакова
В США раскрыли, какой инструмент использует Трамп в переговорах с Украиной
В России заметили рост закупок VPN в неожиданном секторе
Стало известно, почему позиция США по Украине изменилась на 180 градусов
Экономист ответил, снизит ли ЦБ ключевую ставку
В российской школе ученик умер на перемене
Россиян высадили из вылетающего на Кубу самолета
«Максимум три года»: продюсер раскрыл печальное будущее карьеры Сабурова
Стало известно о странном заказе Эпштейна в день возбуждения дела
В Курской области предложили Минцифры расширить «белый список» сайтов
В Петербурге заочно арестовали беглого рэпера-иноагента
Учитель практиковал «средневековые пытки» за отказ делать домашнюю работу
Политолог ответил, стоит ли ожидать выборов на Украине весной
В стране ЕС обвинили Киев в охоте на людей
Погода в Москве в понедельник, 9 февраля: оттепель уже близко?
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.