Военэксперт объяснил тактику Ирана в ракетных атаках

Иран использует для ударов по американским базам старые баллистические ракеты, чтобы ослабить ПВО США, заявил в интервью ИС «Вести» военэксперт Юрий Кнутов. По его словам, как только боезапас ракет Patriot иссякнет, в дело пойдут современные снаряды.

Иран использует сейчас свои старые баллистические ракеты, делает это очень правильно. Он тем самым фактически вытягивает боезапас ракет Patriot из американских арсеналов. А вот наиболее передовые современные ракеты он будет применять позже. Тогда, когда у американцев и у израильтян не останется практически ракет для борьбы с теми же, например, гиперзвуковыми «Фаттахами», — заявил он.

Ранее иранские военные нанесли удар баллистическими ракетами по военной базе ВМС США в Бахрейне. Согласно обнародованной информации, снаряды достигли цели. При этом МВД Бахрейна сведения пока не комментировало.

Позже Корпус стражей Исламской революции нанес удар по базе НАТО «Виктория» рядом с международным аэропортом Багдада в Ираке. В результате атаки подбит американский самолет Palm Jet и повреждена взлетно-посадочная полоса.