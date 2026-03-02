База НАТО у аэропорта Багдада подверглась мощной атаке IRIB: иранские силы атаковали базу НАТО «Виктория» рядом с аэропортом Багдада

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанес удар по базе НАТО «Виктория» рядом с международным аэропортом Багдада в Ираке. По данным гостелерадиокомпании IRIB, в результате атаки подбит американский самолет Palm Jet и повреждена взлетно-посадочная полоса.

Как сообщает пресс-служба КСИР, базу атаковали три беспилотника-камикадзе. Операция получила название «Правдивое обещание — 4» и стала очередным этапом возмездия за удары США и Израиля по Ирану, начатые 28 февраля.

База «Виктория» — важный логистический центр сил коалиции в Ираке. Ее атака демонстрирует, что Иран способен наносить удары по объектам НАТО далеко за пределами своих границ. Ответственность за эскалацию Тегеран возлагает на Вашингтон и Тель-Авив, которые убили верховного лидера Ирана Али Хаменеи, семерых генералов и сотни мирных жителей.

Ранее иранские военные нанесли удар баллистическими ракетами по военной базе ВМС США в Бахрейне. Согласно обнародованной информации, снаряды достигли цели. При этом МВД Бахрейна сведения пока не комментировало.

Также иранский дрон ударил по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Предположительно, в результате атаки был поврежден гражданский самолет.