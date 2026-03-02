«Масштабная перестройка»: россиянам рассказали об изменении правил туризма

Водительское удостоверение с весны 2026 года будет являться полноценным документом для регистрации в отелях, заявила NEWS.ru генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова. По ее словам, новые законодательные нормы должны упростить логистику внутри страны.

Весенний туристический сезон 2026 года в РФ начинается с масштабной перестройки гостиничных регламентов. Отельеры и путешественники адаптируются к новым законодательным нормам, которые призваны упростить логистику внутри страны, но одновременно накладывают строгие обязательства на бизнес. Главным событием индустрии стала долгожданная легализация водительских удостоверений как полноценного документа для регистрации в отелях. Ранее отсутствие паспорта становилось непреодолимым барьером, но теперь права официально признаны достаточным основанием для подтверждения личности гостя, — пояснила Кодякова.

По ее словам, второе важное новшество касается визуального облика российских курортов. Она отметила, что с весны текущего года вступает в силу запрет на использование латиницы в вывесках, названиях категорий номеров и рекламных материалах.

Второе важное новшество касается визуального облика российских курортов и гостиничных комплексов. С этой весны вступает в силу запрет на использование латиницы в вывесках, названиях категорий номеров и рекламных материалах. Отели обязаны перевести всю внешнюю навигацию на русский язык. Названия вроде Standard или Junior Suite уступают место понятным «Стандартам» и «Студиям». Для туристов это означает большую прозрачность и отсутствие путаницы, а для бизнеса — необходимость оперативного ребрендинга и смены маркетинговой стратегии, — пояснила Кодякова.

