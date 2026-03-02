Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 06:30

«Масштабная перестройка»: россиянам рассказали об изменении правил туризма

Турэксперт Кодякова: водительские права дают право на регистрацию в отеле

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Водительское удостоверение с весны 2026 года будет являться полноценным документом для регистрации в отелях, заявила NEWS.ru генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова. По ее словам, новые законодательные нормы должны упростить логистику внутри страны.

Весенний туристический сезон 2026 года в РФ начинается с масштабной перестройки гостиничных регламентов. Отельеры и путешественники адаптируются к новым законодательным нормам, которые призваны упростить логистику внутри страны, но одновременно накладывают строгие обязательства на бизнес. Главным событием индустрии стала долгожданная легализация водительских удостоверений как полноценного документа для регистрации в отелях. Ранее отсутствие паспорта становилось непреодолимым барьером, но теперь права официально признаны достаточным основанием для подтверждения личности гостя, — пояснила Кодякова.

По ее словам, второе важное новшество касается визуального облика российских курортов. Она отметила, что с весны текущего года вступает в силу запрет на использование латиницы в вывесках, названиях категорий номеров и рекламных материалах.

Второе важное новшество касается визуального облика российских курортов и гостиничных комплексов. С этой весны вступает в силу запрет на использование латиницы в вывесках, названиях категорий номеров и рекламных материалах. Отели обязаны перевести всю внешнюю навигацию на русский язык. Названия вроде Standard или Junior Suite уступают место понятным «Стандартам» и «Студиям». Для туристов это означает большую прозрачность и отсутствие путаницы, а для бизнеса — необходимость оперативного ребрендинга и смены маркетинговой стратегии, — пояснила Кодякова.

Ранее турагент Рада Минасина заявила, что коммерческие шоу для туристов от культурных мероприятий отличить несложно, в последних местные жители участвуют не ради заработка, а исходя из собственных потребностей. По ее словам, в такой атмосфере чувствуется естественность, а зрителями становятся не только гости, но и соседи, родственники или прихожане.

туристы
Россия
отели
путешествия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп озвучил свой идеальный сценарий по смене власти в Иране
«Будут погибать»: в США предположили исход конфликта с Ираном
Спецборт МЧС доставил в РФ более 80 эвакуированных из Израиля россиян
Мужчинам рассказали, о чем договариваться с женой до начала развода
В Британии официально прокомментировали атаку на свою кипрскую базу
Центр Ирана содрогнулся от мощных взрывов
«Я добрался первым»: Трамп остро прокомментировал смерть Хаменеи
Стилист рассказала, кому стоит отказаться от биозавивки
Трамп открестился от простых иранцев
Израиль объявил охоту на высокопоставленных командиров «Хезболлы»
«Масштабная перестройка»: россиянам рассказали об изменении правил туризма
Личная жизнь, лучшие роли, поддержка СВО: как сейчас живет Пореченков
Финансист ответил, какими будут курсы доллара и евро в марте
«Настоящий суперфуд»: раскрыто неожиданное свойство ячневой крупы
Ветеран СВО перечислил главные задачи иностранных диверсантов ВСУ
Итальянский министр позорно сбежал из Дубая, заплатив втридорога за билет
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 2 марта
Названы самые популярные «легенды» американских наемников в рядах ВСУ
База НАТО у аэропорта Багдада подверглась мощной атаке
В Финляндии объяснили, как граждан вербуют в наемники ВСУ
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Легендарные лекарства СССР: что пили бабушки и что до сих пор актуально
Семья и жизнь

Легендарные лекарства СССР: что пили бабушки и что до сих пор актуально

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.