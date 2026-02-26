Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 09:05

Турагент назвала отличия культурных мероприятий от шоу

Турагент Минасина: в культурных мероприятиях местные жители участвуют бесплатно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Коммерческие шоу для туристов от культурных мероприятий отличить несложно, в последних местные жители участвуют не ради заработка, а исходя из собственных потребностей, заявила NEWS.ru турагент Рада Минасина. По ее словам, в такой атмосфере чувствуется естественность, а зрителями становятся не только гости, но и соседи, родственники или прихожане.

Как отличить настоящие культурные мероприятия от коммерческих шоу для туристов? Первый признак подлинности — участие местных жителей не ради заработка, а по внутренней необходимости. В таких событиях старшее поколение передает знания младшему, используются аутентичные костюмы и инструменты, а сценарий складывается из традиций. Атмосфера обычно естественная: видно, что это точно не инсценировка для камеры. Зрители — не только туристы, но и соседи, родственники и прихожане, — пояснила Минасина.

Она также отметила важность привязки события к конкретному месту и времени, например, к сезону или религиозному календарю. По ее словам, коммерческие шоу, напротив, часто упакованы в фиксированное расписание и продаются ради зрелищности, теряя глубинные смыслы для упрощенного восприятия.

Второй признак подлинности культурного мероприятия — привязка к месту и времени. Настоящие праздники и обряды часто связаны с сезоном, религиозным календарем или сельскохозяйственным циклом. Изучение даты и причины проведения поможет понять смысл происходящего. Если мероприятие проходит каждый день для удобства туристов, это повод присмотреться к нему повнимательнее. Какие признаки у коммерческих шоу? Такие представления зачастую упакованы для удобства гостей: фиксированное расписание, продажа входных билетов и яркий пиар. В них акценты смещены в сторону зрелищности и простоты восприятия, — пояснила Минасина.

Она отметила, что ее одна черта коммерции — явное наличие реквизитов для туристов и массовые точки продаж сувениров у сцены. По словам эксперта, артисты могут быть профессионалами, не имеющими реальной связи с преданием, а для зрителей предусмотрены фотосессии и интерактивы.

Ранее эксперт по туризму Ирина Мануильская заявила, что самостоятельные путешественники часто допускают ошибки при оформлении визы, в том числе неверно указывают даты поездки и прикладывают неправильные документы. Кроме того, по ее словам, при дальних перелетах со сменой часовых поясов туристы нередко путают дату и время заселения в отель.

