Орбан выступил с новым резким обвинением в адрес Зеленского Орбан обвинил Зеленского в попытках втянуть Венгрию в украинский конфликт

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X обвинил украинского президента Владимира Зеленского в попытках втянуть Будапешт в конфликт. По его словам, Киев, Брюссель и венгерская оппозиция хотят установить проукраинское правительство в Будапеште.

В течение четырех лет вы работаете над тем, чтобы втянуть Венгрию в конфликт, — написал Орбан.

Напомнив о ситуации с трубопроводом «Дружба», премьер отметил, что политика Зеленского ставит под угрозу надежное электроснабжение венгерских семей. Он призвал Киев воздержаться от атак на энергобезопасность республики.

Ранее Орбан заявил о недоверии к Киеву и нежелании видеть 800-тысячную армию Украины после завершения конфликта. Он считает, что такая численность бойцов будет представлять угрозу для венгерской стороны.

До этого премьер Венгрии заявил, что республика будет блокировать очередной транш Украине в размере €90 млрд, пока Киев не снимет ограничения с транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Он отметил, что страна не поддастся шантажу.