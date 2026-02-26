Прокуроры начали готовиться к паводкам Российские прокуроры перешли на усиленный режим работы в сфере паводков

Российские прокуроры переходят на усиленный режим работы в сфере защиты населения и территорий в связи с прогнозируемым высоким уровнем паводков, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. Соответствующие меры приняты по поручению генпрокурора Александра Гуцана.

В Генпрокуратуре России особое внимание уделяется исполнению законодательства в сфере защиты населения и муниципальных территорий от паводков, — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что, по данным Росгидромета, на большей части страны количество осадков уже превысило норму. Из-за обильных снегопадов и ожидаемых резких перепадов температуры в конце февраля — марте на европейской территории России существует риск повышения уровня воды до опасных отметок.

Ранее стало известно, что весеннее половодье 2026 года в Прикамье пройдет в пределах нормы. Специалист экологического консалтингового центра кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ Максим Симакин подчеркнул, что окончательные прогнозы станут известны в марте-апреле после снегомерных съемок и анализа промерзания грунта.