Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 13:09

Ученый обнадежил прогнозом весеннего половодья в Прикамье

Эколог Симакин: половодье в Прикамье ожидается в пределах нормы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Весеннее половодье 2026 года в Прикамье пройдет в пределах нормы, спрогнозировал специалист экологического консалтингового центра кафедры «Охраны окружающей среды» ПНИПУ Максим Симакин. В беседе с Properm.ru он подчеркнул, что окончательные прогнозы станут известны в марте–апреле после снегомерных съемок и анализа промерзания грунта.

Неблагоприятный сценарий возможен в случае резкого потепления, сопровождающегося дождями, а также при образовании ледовых заторов, — подчеркнул он.

Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что ранняя весна в текущем году наступит на территории Крыма и Северного Кавказа. По ее прогнозу, устойчивое потепление в этих регионах ожидается уже в последней декаде февраля.

До этого Гидрометцентр сообщил, что в Кемеровской области ожидается сильное половодье весной 2026 года. По словам специалистов, из-за аномальных снежных осадков паводок будет сложнее, чем в прошлом году. Сильное половодье также спрогнозировали в ряде других регионов России.

весна
половодье
подтопления
погода
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, сколько семей участников СВО получили гумпомощь в 2025 году
Стало известно, кто требует снесения построек Киркорова и его соседей
Милонов дал совет сыну актрисы Васильевой после скандального видео с женой
Сон без перегрева: какие материалы лучше работают круглый год
Адвокат экс-продюсера «Ласкового мая» не явился на заседание по апелляциям
Самая красивая спортсменка ОИ-2026 показала бюстгальтер и получила $1 млн
Психолог поделилась способами снизить тревогу перед родами
Путин напомнил губернаторам о шефстве над семьями бойцов СВО
Звездный состав «Крестного отца» выразил соболезнования семье Дюваля
Анна Asti раскрыла причину отъезда из России
Госдума обязала операторов отключать связь по требованию ФСБ
Стало известно о росте промышленного производства в Подмосковье
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 17 февраля, фото, видео
Студенческие семьи в Петербурге получат выплаты при рождении ребенка
Предприниматель дала советы, как начать вести активный образ жизни
Политолог ответил, зачем министр армии США приехал на переговоры в Женеву
Названы предпринимаемые государством меры для защиты от мошенников
Иран пригрозил перекрыть доступ к главной «нефтяной бочке» мира
Мать погибшего во время дрейфа в Охотском море подростка выступила в суде
«Звезда»: Журова назвала самую красивую спортсменку Олимпиады-2026
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.