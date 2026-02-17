Ученый обнадежил прогнозом весеннего половодья в Прикамье Эколог Симакин: половодье в Прикамье ожидается в пределах нормы

Весеннее половодье 2026 года в Прикамье пройдет в пределах нормы, спрогнозировал специалист экологического консалтингового центра кафедры «Охраны окружающей среды» ПНИПУ Максим Симакин. В беседе с Properm.ru он подчеркнул, что окончательные прогнозы станут известны в марте–апреле после снегомерных съемок и анализа промерзания грунта.

Неблагоприятный сценарий возможен в случае резкого потепления, сопровождающегося дождями, а также при образовании ледовых заторов, — подчеркнул он.

Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что ранняя весна в текущем году наступит на территории Крыма и Северного Кавказа. По ее прогнозу, устойчивое потепление в этих регионах ожидается уже в последней декаде февраля.

До этого Гидрометцентр сообщил, что в Кемеровской области ожидается сильное половодье весной 2026 года. По словам специалистов, из-за аномальных снежных осадков паводок будет сложнее, чем в прошлом году. Сильное половодье также спрогнозировали в ряде других регионов России.