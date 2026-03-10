Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Рыбалка с марта по май: где клюет жирная рыба весной

Рыбалка с марта по май: где ждут богатый улов и голодная рыба — календарь на весну Рыбалка с марта по май: где ждут богатый улов и голодная рыба — календарь на весну Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Весна — золотое время для рыбака: рыба голодная после зимы, выходит на мелководье и хватает приманку жадно. Рыбалка с марта по май — это три принципиально разных месяца, и знать разницу между ними — уже половина успеха.

Март: лед уходит — рыба просыпается

Март — переходный месяц: лед слабеет, вода прогревается у берегов, и первой оживает рыба, которая зимовала неглубоко. Хищник выходит на охоту, мирная рыба тянется к теплым отмелям.

  • Активны щука и окунь — выходят на первый лед и открытую воду у берегов.

  • Лещ и плотва стабильно клюют даже в конце зимы — ловят на мормышку и донку.

  • Центральная Россия, Волга, Ахтуба: к концу месяца оживают жерех и красноперка.

Апрель: лучший месяц для хищника

Апрель — пик весеннего жора: рыба активно кормится перед нерестом, и в ход идут и спиннинг, и фидер, и донка. Это лучшее время, чтобы взять крупный трофей практически в любом регионе страны.

  • Щука и судак — в пике активности на Нижней Волге, Ахтубе, Горьковском водохранилище; берут на воблер и спиннинг.

  • Плотва, лещ, густера, вобла — идут на донку и фидер по всей средней полосе и югу России.

  • Азовское море (Ростовская область, Краснодарский край): в апреле к берегу подходят бычок, сельдь, сарган.

  • Байкал: окунь, налим, сорога — ловят с берега в Баргузинском и Чивыркуйском заливах.

Рыбалка с марта по май: где клюет жирная рыба весной Рыбалка с марта по май: где клюет жирная рыба весной Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Май: рыба везде, клюет все

В мае вода прогревается до +10–15°C, и активность рыбы достигает максимума — клюет буквально все и везде. Самое время выбраться на водоем даже тем, кто редко берет удочку в руки.

  • Щука, судак, жерех, окунь, вобла — собираются в стаи перед нерестом, жор мощный.

  • Карась, карп, сазан оживают на прудах и водохранилищах центра и юга страны.

  • Иртыш, Обь (Западная Сибирь): открывается активный ход язя и леща.

  • Истринское водохранилище (Подмосковье): залив Нудоль — окунь и плотва, Лыщевский залив — щука.

Рыбалка с марта по май дает шанс взять трофей практически в любом регионе, главное — выбрать правильный месяц и водоем. Апрель и май на Нижней Волге, Ахтубе и Азове — беспроигрышный вариант для тех, кто хочет уехать с полным садком.

Ранее мы рассказывали, какую рыбку лучше всего ловить в марте.

Виктория Семенова
В. Семенова
