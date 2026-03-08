Почему плотва ранней весной ловится лучше всего: советы рыбака

Семья и жизнь

Почему плотва ранней весной ловится лучше всего: советы рыбака

Плотва ранней весной активизируется одной из первых. В марте вода еще холодная, но кислорода много, поэтому рыба держится на течении у бровок, обраток и устьев ручьев. Именно поэтому плотва ранней весной считается одной из самых доступных для рыбака: она собирается в стаи и охотно реагирует на прикормку, если ловить не по площади, а точечно.

Где искать и на что ловить плотву ранней весной

Лучшие точки и снасти:

места: границы течения и тихой воды, бровки, выходы из ям, устья ручьев, участки ниже мостов и плотин,

глубина: чаще 1,5–3 метра, где течение умеренное,

снасти: поплавочная удочка с тонкой леской 0,10–0,12 мм или легкий фидер,

насадки: мотыль, опарыш, ручейник, иногда бутерброд из мотыля и опарыша,

лучшее время: утро и середина дня, когда вода немного прогревается.

Что такое точечная ловля и как прикармливать на течении

Точечная ловля — это постоянная работа в одном небольшом пятне дна, где прикормкой удерживают стаю рыбы.

Рабочая схема прикармливания:

Сделайте 3–5 плотных шаров прикормки размером с мандарин. В состав добавьте глину или грунт, чтобы смесь не размывало течением. Обязательно используйте кормового мотыля — это главный сигнал для плотвы. Забрасывайте прикормку чуть выше точки ловли, чтобы поток сносил корм на крючок. Каждые 15–20 минут добавляйте небольшой шар или кормушку.

Плотва ранней весной действительно считается самой простой добычей: рыба держится стаями, активно кормится после зимы и быстро подходит на прикормку.

Вывод: найдите границу течения, закормите точку тяжелой смесью с мотылем и держите снасть строго в одном месте — и плотва в марте начинает клевать почти без пауз.

Ранее мы рассказывали, как правильно хранить удочки - проверьте себя!