«Еще не то творилось»: Песков о конце света из-за событий в мире Песков: последние события в мире не указывают на приближение конца света

События в мире, которые случились за последние пару дней, не указывают на приближение конца света, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину. По его словам, в истории бывало и не такое.

В истории человечества еще не то творилось. Мы с вами тогда не жили, и поэтому нам кажется, что сейчас конец света, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что понятие международного права фактически перестало существовать, и сегодня невозможно призывать кого-либо следовать его нормам. Песков также отметил, что вряд ли кто-то сможет внятно объяснить, какие правила пришли на смену прежнему миропорядку.

Кроме того, Песков выразил сожаление в связи с тем, что ирано-американские отношения дошли до стадии открытой агрессии. Он напомнил о переговорном процессе при посредничестве Омана.

Также пресс-секретарь президента РФ отметил, что разгорающийся ближневосточный конфликт не является войной Российской Федерации. Так представитель Кремля ответил на вопрос о необходимости вмешательства Москвы в события в регионе.