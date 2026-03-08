Песков заявил о «смерти» международного права

Понятие международного права фактически перестало существовать, и сегодня невозможно призывать кого-либо следовать его нормам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным. Представитель Кремля также отметил, что вряд ли кто-то сможет внятно объяснить, какие правила пришли на смену прежнему миропорядку.

К сожалению, мы все лишились того, что мы называем международным правом. Я, честно говоря, сейчас даже не понимаю, как кого-то призывать следовать нормам и принципам международного права. Его фактически больше нет. Де-юре оно есть, но де-факто его больше нет, — сказал Песков.

Ранее он заявил, что Москва последовательно выступает за неукоснительное соблюдение международно-правовых норм, включая уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела государств. Представитель Кремля подчеркнул, что это является фундаментом российской позиции, комментируя действия Вашингтона в Иране и потенциальные шаги в отношении Кубы.

Кроме того, Песков выразил сожаление в связи с тем, что ирано-американские отношения дошли до стадии открытой агрессии. Он напомнил о переговорном процессе при посредничестве Омана.

Также пресс-секретарь отметил, что разгорающийся ближневосточный конфликт не является войной Российской Федерации. Так представитель Кремля ответил на вопрос о необходимости вмешательства Москвы в события в регионе.