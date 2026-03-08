Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 12:30

Песков заявил о «смерти» международного права

Песков: международное право перестало существовать

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Понятие международного права фактически перестало существовать, и сегодня невозможно призывать кого-либо следовать его нормам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным. Представитель Кремля также отметил, что вряд ли кто-то сможет внятно объяснить, какие правила пришли на смену прежнему миропорядку.

К сожалению, мы все лишились того, что мы называем международным правом. Я, честно говоря, сейчас даже не понимаю, как кого-то призывать следовать нормам и принципам международного права. Его фактически больше нет. Де-юре оно есть, но де-факто его больше нет, — сказал Песков.

Ранее он заявил, что Москва последовательно выступает за неукоснительное соблюдение международно-правовых норм, включая уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела государств. Представитель Кремля подчеркнул, что это является фундаментом российской позиции, комментируя действия Вашингтона в Иране и потенциальные шаги в отношении Кубы.

Кроме того, Песков выразил сожаление в связи с тем, что ирано-американские отношения дошли до стадии открытой агрессии. Он напомнил о переговорном процессе при посредничестве Омана.

Также пресс-секретарь отметил, что разгорающийся ближневосточный конфликт не является войной Российской Федерации. Так представитель Кремля ответил на вопрос о необходимости вмешательства Москвы в события в регионе.

Дмитрий Песков
международное право
Кремль
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самый молодой в истории Нидерландов премьер-министр прибыл в Киев
ОАЭ впервые ударили по Ирану
Тела матери и ребенка нашли у подъезда в Красноярске
Появилась тревожная информация о поисках пропавших в Звенигороде детей
«Самый волшебный момент»: Сергей Полунин стал отцом в четвертый раз
Вопрос покушения на генерала Алексеева подняли на переговорах
Российской лыжнице отказали в нейтральном статусе
«Не совсем честная борьба»: Ферстаппен разочаровался гонкой в Австралии
Самарец наказал автосалон-мошенник и отсудил 2 млн рублей
Песков увидел потенциал экономического роста в Азии
Украинские дроны-матки атаковали Донецкую кольцевую дорогу
Ученые объяснили, почему лед Финского залива стал «кровавым»
Путин описал отношения Киева и Европы выражением о хвосте и собаке
Раскрыт диагноз Лерчек после новости об онкологической реанимации
«Ошибка системная»: Путин указал на виновных в украинском кризисе
Россиян предупредили о волне небывалого подорожания ремонта авто
В России впервые появился ГОСТ для собак-поводырей
«Плохой мальчик»: в Кремле указали на новую роль Зеленского
«Триколор» столкнулся с масштабным сбоем
Долиной пришлось снизить гонорар в три раза на банковский корпоратив
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.