«Путь в никуда»: в Совфеде вступились за международное право Карасин: игнорирование международного права приведет к мировой войне

Игнорирование норм международного права очень опасно и может привести к новой глобальной войне, заявил в беседе с NEWS.ru председатель комитета Совфеда по международным делам, экс-замглавы МИД РФ Григорий Карасин. Однако, по его словам, существуют силы, желающие гибели существующих мировых правил.

Говорить о смерти международного права пока рановато. Мы против того, чтобы объявлять его мертвым. Но есть силы, которые этого хотят. Их принцип: «Делай что хочешь — все дозволено». Это путь в никуда, дорога к мировой войне, — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что странам не стоит «перепрыгивать» через международно-правовые институты и ставить себя над Организацией Объединенных Наций.

Есть вполне продуманная система международных отношений и органы, призванные следить за соблюдением этих норм — их нужно беречь, создавая новые организации и объединения, — заметил Карасин.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш одобрил возобновление прямых консультаций между Ираном и США. По его словам, этот диалог может помочь стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.