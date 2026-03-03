Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 13:13

В работе популярного интернет-оператора произошел сбой

Россияне массово пожаловались на работу «Ростелекома»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
У оператора «Ростелеком» во вторник, 3 марта, были зафиксированы массовые сбои в работе, следует из данных портала «Сбой.рф». За день поступило 323 жалобы от пользователей, у которых перестали показывать основные каналы телевидения и работать интернет.

Больше всего претензий (40%) поступило из Московской области, на втором месте Санкт-Петербург (12%), на третьем — Нижегородская область и Краснодарский край (по 6%). Оператор пока не комментировал причины происходящего и масштабы проблемы.

До этого пользователи Альфа-Банка пожаловались на сбои в работе мобильного приложения, невозможность войти в него и отсутствие поступающих средств. Сервисы зафиксировали сотни обращений. Позднее сам банк опроверг информацию о каких-либо неполадках.

Кроме того, в России массово жаловались на работу файлообменного сервиса zona.com. За час поступило более 100 обращений. Наибольшее количество проблем было зафиксировано в Москве, Омской и Свердловской областях.

