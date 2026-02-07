Россияне начали массово жаловаться на работу «Ростелекома»

У оператора «Ростелеком» зафиксированы массовые сбои в работе, следует из данных портала «Сбой.рф». За последние 15 минут поступило 49 жалоб от пользователей, у которых перестали показывать основные каналы телевидения и работать интернет.

Наибольшее количество жалоб зафиксировано в Мурманской области (25%), Санкт-Петербурге (11%), Ямало-Ненецком автономном округе (10%), Приморском крае (6%) и Архангельской области (5%). Оператор пока не прокомментировал причины происходящего и масштабы проблемы.

Ранее пользователи Альфа-Банка пожаловались на сбои в работе мобильного приложения, невозможность войти в него и отсутствие поступающих средств. Сервисы зафиксировали сотни обращений. Позднее сам банк опроверг информацию о каких-либо неполадках.

Кроме того, в России массово жаловались на работу файлообменного сервиса zona.com. За час поступило более 100 обращений. Наибольшее количество проблем было зафиксировано в Москве, Омской и Свердловской областях.

До этого пользователи по всему миру столкнулись со сбоями в работе нейросети ChatGPT. Они сообщали об отсутствии реакции на запросы, системных ошибках, исчезновении чатов и проблемах с авторизацией.