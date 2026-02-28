Ядовитый ремонт: химик составил топ отравляющих стройматериалов

Проблема вредного воздействия строительных материалов на организм человека включает два вопроса: их непосредственная опасность во время ремонта и влияние остаточных веществ после работ. Завкафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения, профессор Николай Васильев рассказал NEWS.ru, какие стройматериалы наиболее токсичны и как свести их вред к минимуму.

Пыль

Пыль при проведении строительных работ может содержать тяжелые металлы, асбест, а также органические материалы. Необходимо очень тщательно защищать дыхательные пути.

Как правило, используется респиратор. Не экономьте на них, так как маски, которые мы надевали при COVID-19, защищают плохо. Надо покупать многоразовые специализированные респираторы, желательно в официальных магазинах спецодежды.

При этом надо понимать, что строительная пыль наноразмерная, поэтому плохо задерживается такими средствами защиты, а ее вред недостаточно изучен. Частицы 10–2,5 мкм плохо фильтруются и могут проникать в кровеносные сосуды через легкие, что приводит к формированию очагов атеросклеротических бляшек. Одна из гипотез увеличения числа кардиологических заболеваний в мире заключается именно в воздействии строительной пыли.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Она может получаться при разрезании металлов и неорганических плит, особенно асбестовых, а также при проведении сварочных работ. Понятно, что после проведения работ количество пыли уменьшается, но следить за ней и вовремя убирать в готовом помещении нужно еще длительный период.

Полимеры и красители

При проведении строительных работ применяется немало полимерных материалов и красителей, содержащих довольно много летучих органических растворителей и разного рода компонентов. Опасность представляют ароматические углеводороды, такие как толуол, ксилол, пропилбензол и кумол.

Действие этих веществ может быть разным, но общим, пожалуй, является негативное влияние на систему кроветворения. Защититься от летучих веществ можно только при помощи противогаза, респиратор здесь неэффективен. И конечно необходимо обеспечить эффективное проветривание помещений в процессе и после окончания работ.

Формальдегиды в ДСП

Полимеры в процессе строительства и впоследствии также могут выделять летучие примеси. Формальдегид и фенол выделяются из древесностружечных плит на фенолформальдегидной смоле, пока еще применяемых для изготовления мебели и настенных панелей. Формальдегид является канцерогеном, фенол раздражает слизистые оболочки глаз, дыхательных путей, кожу, а при длительном воздействии влияет на нервную систему.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пенопласт

Пенополистирол и пенополиуретан, как правило, в процессе эксплуатации выделяют незначительные количества примесей ниже предельно-допустимых концентраций. Но некоторые концентрации мономерного стирола, который неблагоприятно действует на печень, и других ароматических веществ могут присутствовать, и это также приводит к необходимости постоянного проветривания помещений.

Даже при комнатной температуре образцы систем утепления с тонкослойными штукатурками и теплоизоляцией из пенополистирола отечественного производства выделяют много стирола. Желательно применять такие материалы только для внешних работ.

Когда нужно надевать противогаз и проветривать

Полимеризация пенополиуретана для утепления зданий должна проводиться подготовленными сертифицированными специалистами. Несоблюдение соотношения изоцианатов и диолов приведет к повышенному выделению этих компонентов, а они не безвредны.

Такие же правила должны соблюдаться и при нанесении полиуретановых и силиконовых герметиков. Необходимо проветривание или противогаз. При применении силиконовых герметиков может возникнуть сильный кислый запах, это, скорее всего, уксусная кислота, которая выделяется при гидролизе парами воды. Такой запах может длиться некоторое время — сутки или несколько, в течение которого необходимо усиленное проветривание.

Выделение токсичных примесей в воздух из полимерных строительных материалов ускоряется и становится чрезвычайно опасным при нагревании, поэтому находится в помещениях, где сложилась пожарная ситуация, нельзя. Могут выделяться фосген и другие галогенсодержащие кислые примеси, угарный газ и целая гамма органических токсикантов, включая полиароматические соединения (канцерогены), тетрахлордибензодиоксин (диоксин — мутаген).

