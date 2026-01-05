Перечислены скрытые причины штрафов за ремонт Юрист Машаров: жалобы на запах краски и шум при ремонте грозят россиянам штрафом

Проведение ремонта в квартире чревато не только хлопотами, но и серьезными штрафами, заявил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Причиной могут стать жалобы соседей на шум или запах лакокрасочных материалов, а также захламление общего имущества.

Как пояснил эксперт, за сильный запах краски или ночной шум грозит штраф по статье 6.4 КоАП РФ в размере от 500 до 1000 рублей. Отдельно наказывается хранение стройматериалов и мусора в подъезде. Наиболее дорогостоящим нарушением является незаконная перепланировка: за перенос санузла или уменьшение вентиляции штраф может составить 2–2,5 тыс. рублей.

Надо понимать, что в случае происхождения сильного запаха лакокрасочных материалов из квартиры можно получить административный штраф. Поводом для проверки со стороны Роспотребнадзора может стать жалоба от соседей, — сказал Машаров.

Чтобы избежать конфликтов и санкций, важно согласовывать работы с управляющей компанией, добавил специалист. Необходимо также соблюдать региональные нормы тишины и своевременно убирать за собой. Машаров рекомендовал выбирать ответственных подрядчиков, чтобы ремонт не обернулся судебными разбирательствами.

Ранее юрист Екатерина Нечаева рассказала, что хозяин квартиры имеет право через суд взыскать с нечистоплотного арендатора расходы на клининг и ремонт, а также рассчитывать на компенсацию морального вреда. В случае очевидного захламления квартиры собственник должен оценить степень нанесенного ущерба.