16 марта 2026 в 13:24

Суд оштрафовал Apple на 3,5 млн рублей

Суд оштрафовал Apple на 3,5 млн рублей за нарушение порядка удаления информации

Фото: Ken Asakura/AFLO/Global Look Press
Таганский районный суд Москвы признал компанию Apple Distribution International LTD виновной в административном правонарушении, связанном с несоблюдением порядка ограничения доступа к противоправному контенту, передает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента. В качестве наказания корпорации назначен штраф в размере 3,5 млн рублей.

Признать Apple Distribution International LTD виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ и назначить административный штраф в размере 3,5 млн рублей, — сказано в постановлении суда.

Ранее зампред комиссии ГД по вопросам депутатской этики Сардана Авксентьева заявила, что ситуация с блокировкой аккаунтов Apple у членов Госдумы из-за введенных санкций должна подтолкнуть к тому, чтобы перестать хранить данные на iPhone. Она также сравнила эту ситуацию с положением заложников.

Прежде депутат Светлана Журова сообщила, что некоторые парламентарии лишились доступа к своим аккаунтам в iPhone. По ее словам, для восстановления входа коллегам необходимо предоставить копию паспорта для подтверждения личности. Журова выразила обеспокоенность, что эти данные могут оказаться в руках мошенников.

Россия
суды
Apple
штрафы
Жителям Подмосковья напомнили, когда начнется пик активности клещей
Военэксперт ответил, кто стоит за массированными ударами ВСУ по Москве
Лавров призвал остановить убийства мирных жителей на Ближнем Востоке
Пропавшего неделю назад подростка из Бокситогорска нашли
В КСИР раскрыли одну особенность нового удара по Израилю
«Не открою секрет»: Лавров раскрыл договоренность с Кенией в сфере миграции
В Иране раскрыли коварные планы США и Израиля по возможному перемирию
Ветеринар рассказала, как подготовить кошку к прогулкам
Лавров назвал перспективное направление сотрудничества России и Кении
Иран провернул крупнейшую кибератаку на США
Лавров не увидел просвета в одном вопросе на Ближнем Востоке
Киев заявил ЕС, что начал чинить «Дружбу»
Жена горнолыжника Бугаева раскрыла секрет его триумфа на Паралимпиаде
Военэксперт объяснил, почему на самом деле Трамп отказался от помощи ВСУ
Гуцул раскрыла коварные планы властей Молдавии на Гагаузию
«Не особенно важно»: политолог о призыве Трампа к НАТО помочь с Ираном
Все организованные российские туристы эвакуировались из Дубая
В Звенигороде простились с двумя утонувшими в реке мальчиками
Врач назвала упражнения, опасные для людей старшего возраста
В МИД Ирана указали, чего никогда не простят США
Дальше
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

