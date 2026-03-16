Суд оштрафовал Apple на 3,5 млн рублей за нарушение порядка удаления информации

Таганский районный суд Москвы признал компанию Apple Distribution International LTD виновной в административном правонарушении, связанном с несоблюдением порядка ограничения доступа к противоправному контенту, передает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента. В качестве наказания корпорации назначен штраф в размере 3,5 млн рублей.

Признать Apple Distribution International LTD виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ и назначить административный штраф в размере 3,5 млн рублей, — сказано в постановлении суда.

Ранее зампред комиссии ГД по вопросам депутатской этики Сардана Авксентьева заявила, что ситуация с блокировкой аккаунтов Apple у членов Госдумы из-за введенных санкций должна подтолкнуть к тому, чтобы перестать хранить данные на iPhone. Она также сравнила эту ситуацию с положением заложников.

Прежде депутат Светлана Журова сообщила, что некоторые парламентарии лишились доступа к своим аккаунтам в iPhone. По ее словам, для восстановления входа коллегам необходимо предоставить копию паспорта для подтверждения личности. Журова выразила обеспокоенность, что эти данные могут оказаться в руках мошенников.