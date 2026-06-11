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11 июня 2026 в 11:13

Студенту вынесли приговор по делу о краже мопеда семьи Сергея Жукова

Суд назначил принудительные работы студенту за кражу мопеда у семьи Жукова

Сергей Жуков Сергей Жуков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Студента второго курса одного из московских вузов Максима Меркулова приговорили к принудительным работам на три года по уголовному делу о краже электромопеда у семьи певца Сергея Жукова, передает ТАСС. Останкинский районный суд столицы признал его виновным. Студент будет отбывать наказание в исправительном центре, до которого ему предстоит добираться самостоятельно.

Признать Меркулова виновным по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере) и назначить ему наказание в виде исправительных работ на срок 3 года, с удержанием 15% дохода в бюджет РФ, — огласила решение судья.

Ранее сообщалось, что прокуратура просила назначить наказание в виде принудительных работ на четыре года Меркулову. Жена исполнителя признана потерпевшей.

До этого стало извсетно, что у жены Жукова украли дорогостоящий электромопед стоимостью 450 тыс. рублей. По подозрению в совершении данного преступления сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего студента. Однако, по словам молодого человека, он якобы забрал бесхозное транспортное средство, чтобы вернуть хозяину.

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