01 июня 2026 в 19:57

В деле об украденном мопеде семьи Сергея Жукова появились новые детали

Подозреваемый в краже мопеда у Сергея Жукова заявил, что хотел вернуть его певцу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Студент, которого подозревают в краже электромопеда у семьи лидера группы «Руки вверх!» Сергея Жукова, заявил, что не планировал его похищать и хотел найти владельца. По его словам, которые передает Telegram-канал Mash, он забрал якобы бесхозный мопед, чтобы восстановить его и вернуть хозяину.

В беседе с каналом он рассказал, что в октябре 2025 года увидел в чате любителей электротранспорта сообщение о брошенном мопеде Sur-Ron Light Bee X на проспекте Мира. Он утверждает, что решил отремонтировать транспорт и попытаться установить владельца, а также обращался в полицию, однако ему отказались сообщить информацию о находке.

Молодой человек отремонтировал мопед и оставил его у себя. Позже выяснилось, что транспортное средство принадлежит сыну Жукова, после чего студента задержали. Сейчас его обвиняют в краже в крупном размере.

Ранее сообщилось, что у жены Жукова Регины Бурд украли дорогостоящий электромопед стоимостью 450 тыс. рублей. По подозрению в совершении данного преступления сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего студента.

