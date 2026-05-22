Биография, личная жизнь, суды из-за хитов «Руки Вверх!»: где сейчас Жуков

Лидер «Руки Вверх!» Сергей Жуков 22 мая отмечает 50-летний юбилей. Как сложилась личная жизнь артиста, что известно о его судах из-за песен коллектива?

Чем известен Жуков

Сергей Жуков родился 22 мая 1976 года в Димитровграде в семье преподавателя музыки и электрика. Отец будущего артиста, Евгений, был русским, а мама, Лилия, — татаркой. Именно мать привила сыну любовь к музыке и обучила игре на пианино.

В детстве Жуков увлекался спортом: футболом, хоккеем, боевыми искусствами и бодибилдингом. Из-за плохой компании и стероидов у него начались проблемы со здоровьем, но семья и врачи помогли ему отказаться от этого. После школы он работал на радио «Европа Плюс» в Самаре, где познакомился с Алексеем Потехиным. Так началась история группы «Руки Вверх!».

Музыканты сначала назвали проект «Дядюшка Рэй и компания» в честь голландского музыканта Рэя Слейнгарда. Они записывали первые песни в Тольятти и выступали на вечеринках. Позже переехали в Москву, где денег не хватало, продюсеры не верили в дуэт, а страна переживала трудности. Тогда и появилось название «Руки Вверх!». По одной версии, его придумали продавцы пиратских кассет из-за недостатка места на обложках.

После знакомства с продюсером Андреем Маликовым группа «Руки Вверх!» в 1997 году выступила на фестивале «Нон-стоп-97» и выпустила альбом «Дышите равномерно», который сделал их открытием года. В 1998 году началось их триумфальное шествие: музыканты активно гастролировали, записывали альбомы и выпустили хиты «Крошка моя», «Алешка», «Он тебя целует», «Забирай меня скорей» и другие, которые до сих пор популярны.

В период успеха у Сергея Жукова и Алексея Потехина возникли серьезные противоречия. В 2000 году группа ушла от продюсера Андрея Маликова из-за финансовых и творческих разногласий. Жуков выпустил сольный альбом «Территория 2002», а конфликт тем временем обострился. Несмотря на попытки сохранить проект, в 2006 году группа официально распалась.

Причины распада долгое время оставались предметом слухов и обсуждений. Позже Потехин открыто рассказал о своих претензиях к бывшему коллеге.

«Разве можно так относиться? Просто вышел там, спел, деньги получил, и все. Для меня это было тяжко! Я говорил: „Серег, что за лажа? Что вот это все творится?“ Ему надоело быть музыкантом, он говорит: „Я буду бизнесменом“. Ну, ему охота было иметь пиджак и кабинет… И чтобы приходили за подписью», — рассказывал Потехин.

Музыкант также заявлял, что Жуков якобы поймал звездную болезнь.

Сам Сергей Жуков объяснял ситуацию иначе:

«Еще в 2005 году мы с Алексеем Потехиным решили, что все — хватит. На тот момент группа „Руки Вверх!“ отработала 10 лет. Словом, нам показалось, что пришло время закрыть этот проект. Так уж получилось, что патентом на название группы изначально владел я».

После распада группы Потехин создал «Поднимите Руки Вверх!» и «Потехин-бэнд», а Жуков занялся бизнесом и продюсированием. Он владел музыкальными сайтами, IT-компаниями и звукозаписывающими лейблами. Самым успешным проектом стала сеть баров «Руки Вверх!», а позже он открыл кондитерские «Любовь и сладости».

Что известно о судебных тяжбах Жукова из-за песен «Руки вверх!»

2 октября 2025 года Арбитражный суд Москвы назначил экспертизы по двум делам, связанным с исками Сергея Жукова и Алексея Потехина. Эти экспертизы направлены на проверку подлинности договоров, которые ООО «Издательство „Джем“» использует для подтверждения своих прав на фонограммы музыкального коллектива, сообщает РИА Новости, ознакомившись с материалами дела.

Отмечается, что Жуков и Потехин подали иски, в которых требуют признать их права на фонограммы 12 песен из альбома 1998 года «Сделай погромче!», включая такие хиты, как «Крошка моя» и «Чужие губы». Также они претендуют на «минусовки» — фонограммы без вокальной дорожки — 25 музыкальных произведений, созданных в период с 1998 по 1999 год.

Представитель бывшего продюсера Андрея Маликова заявил в суде, что Маликов передал права на фонограммы группе «Джем» по договорам 2006 и 2008 годов. Эти права он получил от Жукова и Потехина по контрактам 1996 года. Год назад суд по ходатайству истцов запросил оригиналы договоров и назначил экспертизу для проверки их подлинности. Суд удовлетворил оба ходатайства на заседании 30 сентября.

Суд приостановил рассмотрение двух дел в связи с назначением экспертиз. Ранее по той же причине был приостановлен еще один иск Жукова и Потехина к компании «Джем». В этом иске истцы требовали признать за ними исключительные права на произведения.

Весной стало известно, что Жуков проиграл суд бывшему продюсеру за права на ряд композиций.

Как сложилась личная жизнь Жукова

Артист был женат дважды. В первом браке с Еленой Добындо у него появилась дочь Александра. С шести лет девушка живет в Чикаго и, по словам звездного отца, изучает психологию, помогая больным детям.

Жуков признавался, что после развода с Добындо тяжело переживал разлуку с дочерью и столкнулся с депрессией. Артист рассказывал, что прикладывал немало усилий, чтобы как можно чаще приезжать к Александре.

В 2007 году Сергей женился на солистке группы «Сливки» Регине Бурд. Ради своего мужа певица оставила карьеру и полностью посвятила себя семье. У них родилось четверо детей.

15-летняя Ника в 2023 году дебютировала в кинопроекте отца. Она сыграла главную роль в сериале «Плакса» и исполнила в нем несколько песен. Жуков был рад, что девочка пошла по его стопам.

