Пугачева, развод, карьера: как живет Никита Пресняков после переезда в США

Старший внук народной артистки СССР Аллы Пугачевой, певец Никита Пресняков, 21 мая отмечает 35-летие. С какими трудностями он столкнулся после переезда в США, как сложилась его личная жизнь?

Почему Никита Пресняков уехал из России в США

Карьера Никиты Преснякова в России казалась успешной. Он играл в группе Multiverse, снимался в кино, исполнил главную роль в спектакле и участвовал в телешоу.

В 2017 году внук Пугачевой женился на дочери бизнесмена Бориса Краснова Алене, с которой встречался три года. Свадебная церемония прошла в Барвихе.

В 2022-м вслед за матерью Кристиной Орбакайте и Пугачевой Пресняков-младший эмигрировал в США. Он покинул свою группу, отказался от всех проектов и бизнеса. Никита Пресняков поселился в шикарных апартаментах в Лос-Анджелесе. Эту жилплощадь когда-то подарила любимому внуку Алла Борисовна. Вскоре к нему присоединилась жена Алена.

Чем Никита Пресняков занимается в США

В Америке альтернативный рок, который исполняет Никита, не нашел отклика у местной публики. Чтобы не терять время даром, он создал группу и начал выступать в клубах и барах, исполняя каверы на популярные российские песни. Однако внук Пугачевой столкнулся с непониманием со стороны местных артистов. Его обвинили в нарушении авторских прав. Несмотря на трудности, Преснякову удалось решить этот вопрос, о чем он сообщил в соцсетях. Помимо выступлений, Никита занялся продюсированием начинающих музыкантов и снимал клипы для местных исполнителей.

В октябре 2025 года на премии «Золотой граммофон» Владимир Пресняков объявил журналистам, что его сын Никита в скором времени вернется в Россию. Через месяц внук Аллы Пугачевой рассказал изданию Super, что планирует посетить Москву, но только в гости.

«Я, конечно же, приеду в гости (в столицу) рано или поздно, но у меня как раз наоборот тут (в США) очень сильно развивается карьера — как в клипмейкерстве, так и в музыкальном плане. Мы каждый день, с утра до вечера, заняты всем возможным творчеством с командой», — отметил он.

По словам Никиты, в Штатах над ним не довлеет фамилия Пугачевой, и это хорошо. Он намерен сам строить свою карьеру и жизнь. Внук Примадонны заявил, что он подвергался необоснованной критике в России.

«Вечный негатив и хейт на ровном месте в мой адрес (на родине из-за бабушкиной славы, а в Штатах все по-другому). Я тут сам по себе, и никто не будет меня с кем-то сравнивать или упрекать в чем-то. Я стал намного сильнее, появились новые цели, новые навыки, друзья», — отметил он.

Инсайдер из близкого окружения Владимира Преснякова рассказал NEWS.ru, что в жизни Никиты все вдруг резко изменилось. Он попал в нужную тусовку и продвигает карьеру.

Как сложилась личная жизнь Никиты Преснякова, правда ли, что он погряз в долгах

В августе 2025 года Никита Пресняков и Алена Краснова объявили о разводе в социальных сетях.

«Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап. Это не значит, что кто-то прав или виноват. Это значит, что мы выросли в разные стороны. Это решение далось непросто. Но мы выбираем честность и благодарность», — написала на своей странице Краснова.

Алена вернулась в Москву после развода, Никита остался в Америке. Он выступает в местных клубах и продюсирует начинающих исполнителей.

В январе 2026-го в Сети появилась информация, что Пресняков столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. По данным СМИ, после расставания с женой он остался в Нью-Йорке и сосредоточился на заработке.

«Никогда не работал в Новый год. Но что-то должно произойти впервые. На этот раз я решил им пожертвовать для того, чтобы сделать что-то прекрасное и великое», — поделился Пресняков в соцсетях.

Как пишет KP.RU, внук Примадонны заложил подаренную Пугачевой квартиру в центре Москвы и взял под нее кредит, который не был погашен. Из-за невыплат жилье остается в залоге у банка.

Портал LIFE.ru со ссылкой на знакомых пары сообщает, одной из причин, по которой Краснова вернулась в Москву, стало то, что она устала от жизни без дохода.

