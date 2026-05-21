Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 04:40

«Глубочайший кризис»: в МИД РФ дали оценку развитию немецкого автопрома

Лавров: немецкий автопром в отличие от китайского погрузился в глубокий кризис

МИД РФ МИД РФ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Немецкая автомобильная промышленность переживает глубочайший кризис, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Шанхайской медиагруппе» (Shanghai Media Group, SMG). Он отметил, что китайские автомобили стали самыми востребованными на российском рынке, потому что «свято место пусто не бывает».

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, недавние события обнажили истинную суть западной политики. Без прикрытий они со всей очевидностью показывают, что и России, и Китаю необходимо опираться исключительно на собственные ресурсы и братскую взаимовыручку. Именно в этом, как подчеркнул министр, и состоит обоюдная заинтересованность двух стран.

Видите, немецкая автомобильная промышленность сейчас в глубочайшем кризисе, а китайские автомобили стали самыми популярными в России. Это один из показателей того, что, как у нас говорят: «свято место пусто не бывает», — подчеркнул министр.

Ранее Лавров обращал внимание, что недопущение скандальных политических тем в повестку дня «Группы двадцати» (G20) вместо рассмотрения насущных экономических вопросов станет консолидированной позицией стран БРИКС. По словам руководителя ведомства, участники межгосударственного объединения на протяжении последних двух лет последовательно блокируют попытки Запада навязать дискуссии, которые мешают проведению масштабных реформ в мировой финансовой сфере.

Власть
Сергей Лавров
автопром
ФРГ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские гаубицы превратили в пыль опорный пункт ВСУ
Как возместить ущерб от атаки БПЛА: пошаговая инструкция для пострадавших
Гастроэнтеролог предупредила об опасности холодных блюд
Россиянам рассказали, как могут пригодиться советские сберкнижки
Врач объяснила, как остановить выпадение волос
Определен триумфатор футбольной Лиги Европы
Названа суточная норма соли, которую нельзя превышать
Дети-партизаны в Артемовске помогали ВС РФ
Акулы в Египте в 2026-м: насколько опасно, как правильно оформить страховку
Скандал в театре, слова об СВО, изнасилование: как живет Алена Яковлева
«Глубочайший кризис»: в МИД РФ дали оценку развитию немецкого автопрома
Назван возраст, после которого риск деменции резко увеличивается
В США раскрыли, что может грозить Кастро после предъявленных обвинений
«Быстрее любой торпеды»: почему российский «Посейдон» до дрожи пугает Запад
Пугачева, развод, карьера: как живет Никита Пресняков после переезда в США
Итальянский подросток погиб, лизнув мороженое в кафе
Врач рассказала, чем опасна привычка все время сидеть
Стало известно, на какое время приходится пик распространения хантавируса
Новый сериал «След Чикатило»: сюжет, актеры, дата выхода серий
ФРГ объявила РФ главным врагом: не вылечилась от краха в 45-м — что дальше
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.