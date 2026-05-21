«Глубочайший кризис»: в МИД РФ дали оценку развитию немецкого автопрома Лавров: немецкий автопром в отличие от китайского погрузился в глубокий кризис

Немецкая автомобильная промышленность переживает глубочайший кризис, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Шанхайской медиагруппе» (Shanghai Media Group, SMG). Он отметил, что китайские автомобили стали самыми востребованными на российском рынке, потому что «свято место пусто не бывает».

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, недавние события обнажили истинную суть западной политики. Без прикрытий они со всей очевидностью показывают, что и России, и Китаю необходимо опираться исключительно на собственные ресурсы и братскую взаимовыручку. Именно в этом, как подчеркнул министр, и состоит обоюдная заинтересованность двух стран.

Видите, немецкая автомобильная промышленность сейчас в глубочайшем кризисе, а китайские автомобили стали самыми популярными в России. Это один из показателей того, что, как у нас говорят: «свято место пусто не бывает», — подчеркнул министр.

Ранее Лавров обращал внимание, что недопущение скандальных политических тем в повестку дня «Группы двадцати» (G20) вместо рассмотрения насущных экономических вопросов станет консолидированной позицией стран БРИКС. По словам руководителя ведомства, участники межгосударственного объединения на протяжении последних двух лет последовательно блокируют попытки Запада навязать дискуссии, которые мешают проведению масштабных реформ в мировой финансовой сфере.